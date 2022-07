Josh Ho-Sang spelade i SHL och floppade i både Örebro och Linköping.

Nu uppges kanadensaren vara klar för en flytt till Ryssland där han ska ha skrivit på för Salavat Julaev Ufa.

Som ung var Josh Ho-Sang en stor talang men han har inte fått den utveckling som många spådde för honom när han kom fram och imponerade i New York Islanders.

Det ledde till att kanadensaren lånades ut till Sverige under säsongen 2020/21 där han först spelade fem matcher för Örebro men där blev det endast en assist på fem matcher innan Ho-Sang fick sparken. Han flyttade då till Linköping där han avslutade med två mål på fyra matcher innan han lämnade SHL.

Nu ser 26-åringen ut att återvända till Europa – men den här gången till Ryssland. Kevin Weekes på ESPN och NHL Network uppger nämligen att Josh Ho-Sang är överens med KHL-klubben Salavat Julaev Ufa inför nästa säsong.

I’m told former @NYIslanders Josh Ho-Sang is signing w 1 Yr deal to play with UFA of the @khl_eng . Their HC is Viktor Kozlov who played 897 @NHL games. @espn #HockeyTwitter