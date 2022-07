Riikka Sallinen har blivit invald i Hockey Hall of Fame som den första europeiska damhockeyspelaren någonsin.

Nu berättar den tidigare HV71-kaptenen om den otroliga äran – som hon aldrig trodde att hon skulle få uppleva.

– Jag tänker att de säkert har jättemånga namn och att jag har kommit upp i det sammanhanget är givetvis en underbar känsla, säger finländskan.

Förra veckan presenterades det vilka spelare som väljs in till Hockey Hall of Fame 2022 och det blev en storslam för Sverige då Daniel Alfredsson valdes in tillsammans med tvillingarna Henrik och Daniel Sedin.

Men ett annat namn stack ut bland de som valdes in till den exklusiva skaran. Den tidigare HV71-kaptenen och finska hockeylegendaren Riikka Sallinen (tidigare Riikka Välilä) blev nämligen invald i Hockey Hall of Fame som den blott nionde damhockeyspelaren genom tiderna – något som kom som en överraskning för henne själv.

– Det var ju verkligen en stor överraskning. Vad ska man säga liksom, det är ju en jättefin utmärkelse, säger Sallinen och fortsätter:

– Det är häftigt och stort, det är svårt att sätta ord på det.

Alla de andra åtta damspelarna som valts in i Hockey Hall of Fame (Cammi Granato, Angela James, Hayley Wickenheiser, Danielle Goyette, Geraldine Heaney, Kim St-Pierre, Jayna Hefford och Angela Ruggiero) kommer från Nordamerika.

Riikka Sallinen är alltså den första europeiska damspelaren genom tiderna att få den högsta äran inom internationell ishockey.

Enligt finländskan var det extra speciellt då damhockeyn inte är lika stor utanför Nordamerika och hon själv trodde aldrig att hon skulle ha möjligheten att bli invald med tanke på att hon endast har spelat i Europa.

– Jag tänker att de säkert har jättemånga namn och att jag har kommit upp i det sammanhanget är givetvis en underbar känsla.

– När man tänker vilka som blivit valda tidigare är det verkligen jätteduktiga spelare så det är verkligen hedrande.

“Det blir nog ett minne för livet”

Med Riikkas intåg har Finland nu en trio i Hockey Hall of Fame. Sallinen är nämligen den blott tredje finska spelaren, efter Jari Kurri och Teemu Selänne, att bli vald in i den prestigefyllda gruppen.

– Det är ju som sagt bara två finska spelare sedan innan och det är ju sådana spelare som verkligen alla i Finland vet och tycker om. Det finns ju många andra finska herrspelare som har gjort långa och fina karriärer och inte fått det här så jag tycker verkligen att det är fint för mig.

Riikka Sallinen är i en exklusiv grupp. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Den 14 november kommer Hockey Hall of Fame-ceremonin att arrangeras i Toronto, Kanada då spelarna officiellt blir invalda i HHOF. Riikka Sallinen var först inte säker på om hon skulle åka över men nu lutar hon mot att åka.

– Det blir nog det. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska åka över men tror jag ska göra det. Det är ju en stor händelse och en stor ceremoni som de har under flera dagar. Det blir nog ett minne för livet.

Riikka berättade att det känns häftigt men också lite pirrigt.

– Jag tänker att det ligger mycket fokus på NHL och det är det ju när man tänker om vilka andra spelare som fick äran. Det är ju verkligen stora spelare och spelare som haft långa karriärer i NHL. Och sen kommer jag, så det är ju verkligen härligt.

“Hade inte möjligheten att drömma om något sånt”

Riikka Sallinen föddes i Jyväskylä 1973 och började spela hockey när hon var runt sju år gammal. Hon började då spela i ett pojklag. Som ung hockeyspelare kunde Riikka inte ens drömma om att få spela i ett landslag eller vara med på ett VM eller OS eftersom det på den tiden inte fanns något sådant för damhockeyn.

När Riikka var barn tänkte hon inte på att hon var den enda tjejen på isen. Hon berättar att hon kände sig som en i gänget både på isen och ute på gatan när de spelade landhockey. Hon säger även att hon hade en tränare som var väldigt positiv vilket gjorde det lättare att spela.

När hon blev lite äldre började hon få höra kommentarer som “ska tjejer verkligen spela hockey” och att "tjejerna bara tog från killarnas istid", något som givetvis inte var roligt att få höra och hon menar att det är något som ingen tjej ska behöva uppleva.

Riikka tyckte det var jätteroligt att spela hockey men trodde som ung att det inte skulle finnas någon framtid i det som tjej.

– Jag hade förebilder som exempelvis Jari Kurri. När jag kollade på herrarnas matcher tyckte jag att det var häftigt och jag försökte härma dem men jag hade inte möjligheten att drömma om något sånt för mig själv.

Det var inte förrän 1988, vid 15 års ålder, som Riikka Sallinen förstod att hon kunde börja göra karriär av damhockeyn. 1988 samlades nämligen de bästa damhockeyspelarna i Finland för att möta damspelare i Nacka.

– Jag var runt 14-15 år när jag började förstå att det kanske skulle gå att göra en karriär av det här.

Riikka Sallinen var med första gången damhockeyn spelades på de Olympiska spelen 1998 i Nagano. Hon tyckte att det var roligt att få vara med om det.

– OS är ju något stort för alla vintersporter. Alla bästa i världen är med och man får vara med i den känslan och atmosfären.

– För damhockeyn är OS det största man kan göra och att få vara med där, det var fint och häftigt. För herrarna kanske det är Stanley Cup.

Sallinen har representerat de finska damlejonen vid fyra OS. Foto: REUTERS/David W Cerny

Gjorde comeback efter tio år

2003 slutade Riikka Sallinen med hockeyn efter att ha spelat för skånska Limhamn HK och hon hade då inga tankar på att komma tillbaka. Riikka fick tre barn och hon tyckte väldigt mycket om den livsstilen. Nästan tio år senare blev Riikka tillfrågad att vara lagledare för det finska landslaget och hon kom därmed nära laget. När hon kom tillbaka till hockeyn fick hon tillbaka glädjen för sporten.

Under hennes tio år borta från sporten hade hon inte tränat på elitnivå men kände att hon skulle prova att komma tillbaka. När Riikka skulle göra sin comeback tog hon kontakt med sina kompisar i Finland.

– Jag kände att jag inte kunde ta kontakt med något svenskt lag eller förening eftersom jag inte visste hur det skulle gå.

– Jag kan inte säga att den första säsongen gick jättebra men jag var ju med i landslaget. Det var lite roligt att trots att jag var så pass gammal som jag var, runt 40 år, så kunde jag fortfarande bidra och utveckla mitt spel.

Hon spelade sedan från 2013 till 2019 där hon fick göra två OS-mästerskap och fyra VM-turneringar samt spelade för HV71 och Troja/Ljungby i Sverige.

– Jag trodde nog inte att det skulle bli sex säsonger till men det var det och det är jag väldigt tacksam för.

Riikka Sallinen spelade 92 matcher och gjorde 119 poäng för HV71 i SDHL. Foto: Dennis Ylikangas/Bildbyrån

Hoppas kunna bli en inspiration

Riikka Sallinen hoppas att hennes inträde i Hall of Fame kommer påverka den europeisk damhockey. Eftersom killarna och männen har en så stor påverkan inom hockeyn så kan Hockey Hall of Fames upplysning av damhockeyn få fler människor att prata om det.

Riikka Sallinens bästa tips för unga tjejer som vill spela hockey är att träna mycket och att njuta av sporten.

– Det är ju inte bara när laget tränar utan att ha roligt utanför planen också. Man ska våga prova sina gränser och ha roligt, avslutar den finländska legendaren.

