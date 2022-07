Filip Forsberg stannar i Nashville Predators.

Den svenske stjärnforwarden har skrivit ett åttaårskontrakt med en lön på 8,5 miljoner dollar per säsong för ett totalt värde på 713 miljoner kronor.

Under i princip hela säsongen 2021/22 har det varit spekulationer och rykten fram och tillbaka om Filip Forsbergs framtid.

Nu står det klart att han undviker att bli free agent och den svenske stjärnan skriver i stället på ett jättekontrakt med Nashville Predators som gäller till 2030.

Forsbergs avtal med Nashville är ett åttaårskontrakt med en lön på 8,5 miljoner dollar per säsong vilket motsvarar cirka 89 miljoner kronor i årslön. Det gör att det totala värdet för kontraktet blir 68 miljoner donor eller cirka 713 miljoner kronor.

Smashville, your Nashville Predators are pleased to announce that we have agreed to terms with Filip Forsberg on an eight-year contract!