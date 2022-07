Adrian Kempe fick äntligen sitt genombrott på NHL-nivå den här säsongen.

Nu belönas han enligt uppgifter med ett fyraårskontrakt värt 5,5 miljoner dollar per säsong – vilket gör att han nästan tredubblar sin lön.

Inför den senaste NHL-säsongen var Adrian Kempes personbästa i NHL 16 mål och 37 poäng vilket han hade gjort under säsongen 2017/18.

Men under årets NHL-säsong fick han äntligen det där offensiva genombrottet som LA Kings väntat på.

Kempe var en av Kings allra bästa spelare och sköt 35 mål och 54 poäng under säsongen vilket gjorde att han vann interna skytteligan samt kom tvåa i interna poängligan.

Efter genombrottet ser Kempe nu ut att belönas av Los Angeles Kings. TSN:s Pierre LeBrun var nämligen först att rapportera att den svenske forwarden kommit överens om ett nytt fyraårskontrakt med Los Angeles Kings.

Hearing that the Kings have agreed to a four year deal with Adrian Kempe. Sounds like the official announcement to come Saturday.