Lawrence Pilut bryter sitt kontrakt med Traktor Tjeljabinsk i KHL.

Då uppger Lance Lysowski på Buffalo News att Pilut kan återvända till Buffalo Sabres.

Svenske landslagsbacken Lawrence Pilut var en av spelarna som hade ett gällande KHL-kontrakt inför nästa säsong – men nu bryts avtalet.

På sin hemsida bekräftar KHL-klubben Traktor Tjeljabinsk att parterna har kommit överens om att riva kontraktet och Pilut lämnar därmed klubben efter två säsonger i Ryssland.

26-åringen, som prisades med Salming Trophy som SHL:s bästa back 2018, ser dock inte ut att återvända till Sverige.

I stället uppger Lance Lysowski på Buffalo News att det i stället kan bli en återkomst till Nordamerika för Lawrence Pilut. Svenskens rättigheter i NHL ägs nämligen fortfarande av Buffalo Sabres efter att han lämnade klubben 2020.

Enligt Buffalo News är Sabres nu väldigt intresserade av att plocka tillbaka Pilut inför nästa säsong och de uppger även att han själv skulle kunna tänka sig att skriva ett tvåvägskontrakt och eventuellt inleda i AHL för att kunna få möjligheten att återigen jaga NHL-drömmen.

Lawrence Pilut’s contract with Traktor Chelyabinsk of the KHL has been terminated, per the team.



I’m told the Sabres are “very interested” in bringing Pilut back to Buffalo. And Pilut is willing to sign a two-way contract to get another NHL opportunity.