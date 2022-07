Nicole Hall svarar på 15 snabba frågor för hockeysverige.se.

Nicole Hall har klivit fram som en våra stora framtidsnamn. Dessutom är hon redan en bra ledare vid sidan av isen, vilket hon inte minst visade som lagkapten i vårt senaste Junior VM-lag. För att känna denna 18-åriga djurgårdare lite närmare ställde vi 15 frågor till henne om lite allt möjligt.



1. Vart äter man godaste pizzorna i Borlänge?

– När jag väl äter pizza så blir det på en pizzeria som heter Pronto nere vid Kupolen som har en otroligt bra Hawaii.



2. Vad måste alltid finnas på en perfekt pizza?

– Ananas är ett måste på pizza annars går det inte.



3. Bästa med AIK?

– Enda positiva med AIK är väl att det är nära till bortamatch.

4. Det bästa med Mira Jungåker som rumskompis under Junior-VM?

– Det bästa med att bo med Mira är att jag alltid spöar henne på kortspel. Sedan gillar hon ordning och reda så det är aldrig stökigt på rummet, men koll på rumsnyckeln har hon absolut inte ha ha…

Mira Jungåker. Foto: Ronnie Rönnkvist

5. Favoritbutik att handla kläder i?

– Handlar väldigt blandat, men man kan alltid lita på Zara, Gina och HM.



6. När och vart mår du som bäst i Stockholm?

– Att gå promenader runt Årstaviken har blivit till en favorit, tidpunkten spelar ingen riktig roll det alltid väldigt mysigt.

7. Vem i Djurgården skulle vara perfekt för att sjunga på ditt bröllop?

– Jag tror att Tatum Skaggs hade varit perfekt. Hon sjunger och showar hela tiden så hon hade nog ställt upp.

Nya Zeeland. Foto: Ronnie Rönnkvist

8. Vad pratar pappa Ulf Hall mest om när Nya Zeeland kommer på tal?

– Det finns mycket som kommer upp när Nya Zeeland kommer på tal, men det han mest pratar om är hur vacker naturen är och hur snälla människorna är där

9. Senaste bilden i din mobil?

– Senaste bilden är från när jag och Mira var ute och cyklade i kvällssolen bland kossorna. Sekunden efter fick vi punka på Miras däck som sprack så vi var tvungna att gå hem, så cykelturen slutade inte som vi tänkt.

10. Bästa bortaarena att spela i?

– Gillar stämningen i Luleås arena, plus att vi har spelat väldigt bra mot Luleå borta de senaste säsongerna, så jag måste säga den.



11. Vart tillbringar du helst en varm sommarkväll runt 22?

– På altanen och kolla ut över solnedgången och kossorna med härligt sällskap i vårt sommarhus i Västervik.

12. McDonalds, Max eller Sibylla?

– Äter väldigt sällan på dessa tre då jag ej gillar det så mycket, men måste jag välja skulle jag välja Max.



13. Favoritartist just nu?

– Just nu finns det tre artister som går på ”repeat” och det är Veronica Maggio, Gyllene Tider och The Weeknd. Riktigt bra musik så kan inte välja en bara

14. Senaste konserten du var på?

– Det var faktiskt Gyllene tider i Linköping 2019, otroligt bra.

15. Vilken spelare skulle du gärna värva till Djurgården?

– I nuläget ingen alls, truppen vi har känns väldigt spännande så jag håller fast vid den. Men måste jag välja någon hade det varit mäktigt att spela med en av världens bästa damhockeyspelare så får det bli Hilary Knight.

Hilary Knight. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

