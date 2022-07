Marc-André Fleury förlänger kontraktet med Minnesota Wild.

Den 37-årige stjärnkeepern tecknar ett tvåårsavtal värt 3,5 miljoner dollar per säsong.

Under våren och sommaren har det varit flera rubriker kring Marc-André Fleurys ovissa framtid och flera klubbar i NHL (bland annat Toronto Maple Leafs och Washington Capitals) har ryktats visa starkt intresse för stjärnmålvakten.

Men nu står det klart att 37-åringen undviker att bli free agent.

Han tecknar nämligen ett nytt tvåårskontrakt med Minnesota Wild som är värt 3,5 miljoner dollar per säsong.

Imagine not having MAF on your squad…couldn’t be us 😉#mnwild NEWS: The flower is back! 🌸 🌸 🌸