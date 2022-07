HV71 fortsätter att stärka upp på backsidan.

Klubben meddelar att backtalangen Nathalie Carlsson Mattila hämtas in från Troja/Ljungby.

– Vi ser en stor utvecklingspotential, säger HV:s sportchef Peter Hammarström på klubbens hemsida.

Med Frölunda som moderklubb tog Nathalie Carlsson Mattila vägen genom Linköping och Troja/Ljungby till SDHL. Under den gångna säsongen gjorde hon en match för HV71. Nu skriver den 21-åriga backtalangen på permanent för Jönköpingsklubben.

– Nathalie är en rejäl och högerskjutande back med framtiden för sig. Vi har följt henne under en tid och hon spelade även en match med oss under förra säsongen. Vårt samarbete med IF Troja Ljungby fungerar väldigt bra och vi är glada att vi knutit till oss Nathalie som vi nu tror kommer ta ytterligare steg i hockeykarriären, säger Peter Hammarström, sportchef i HV71.

