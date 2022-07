En tragedi skakar NHL-klubben San Jose Sharks dagen innan NHL-draften. Enligt nordamerikanska uppgifter ska klubbens NHL-scout, den tidigare backen Bryan Marchment ha hittats död på sitt hotellrum, rapporterar Kevin Weekes på NHL Network.

MONTRÈAL (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under torsdagen är det dags för NHL-draften i Montréal. Det innebär att alla klubbar har sina scouter och medarbetare på plats i staden.

Nu skakas San Jose Sharks av en tragedi dagen innan draften. Under natten mot onsdagen ska klubbens scout Bryan Marchment ha avlidit på sitt hotellrum i Montreál. Det rapporterar Kevin Weekes på NHL Network och ESPN.

Some sad news to report ; Unfortunately long time @NHL Defenseman , and current @SanJoseSharks Scout Bryan Marchment has passed away in Montreal.

Deepest condolences to the family, friends, and teammates. #HockeyTwitter

