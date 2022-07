Efter nio säsonger i EHV Wien, varav sex som lagkapten, lämnar Charlotte Wittich Österrike. Den meriterade ledarfiguren skriver på för HV71.

HV71 har gjort klart med en riktig ledarfigur. På sin hemsida meddelar klubben att 28-åriga Österrikiskan Charlotte Wittich har skrivit på ett ettårskontrakt med Jönköpingsklubben.

Under de nio senaste säsongerna har Wittich representerat EHV Wien hemma i Österrike. Under de sex senaste av dessa bar hon även ansvaret som kapten för laget. Samtidigt har hon tagit sig an ledarrollen i det österrikiska landslaget.

“Värdefull rutin”

– Charlotte är en passningsskicklig rightback med en härlig speluppfattning som har sina främsta styrkor i det offensiva spelet. Hon har med sig värdefull rutin från sin roll som lagkapten både i landslag och klubblag som kommer att bli viktig för oss, säger HV:s sportchef Peter Hammarström på klubbens hemsida.

Wittich har under största delen av sin karriär spelade sin hockey hemma i Österrike, men hon har faktiskt redan gjort en säsong i svensk hockey. 2012/13 representerade hon Linköping innan hon flyttade vidare till Schweiz.

