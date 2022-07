Nick Paul imponerade efter att han trejdades till Tampa Bay Lightning.

Nu skriver forwarden ett sjuårskontrakt värt 3,15 miljoner dollar per säsong med Bolts.

I början av säsongen stod Nick Paul för bra insatser i Ottawa Senators och inför Trade Deadline i NHL trejdades han då till Tampa Bay Lightning.

Hos Tampa blev Paul en viktig rollspelare som bidrog i båda ändarna av isen där han först gjorde 14 poäng på 21 matcher under avslutningen på grundserien och nio poäng på 23 matcher under Stanley Cup-slutspelet.

Paul klev fram när det gällde som mest för Tampa Bay då han först sköt två mål i den sjunde och avgörande matchen i serien mot Toronto Maple Leafs när Tampa vann med 2-1. Forwarden sköt också två mål i finalserien mot Colorado Avalanche.

Efter att de förlorat Stanley Cup-finalen var Lightning tydliga med att de ville behålla Nick Paul framöver och nu har parterna också kommit överens.

Tampa Bay meddelar nämligen att de har skrivit ett sjuårskontrakt med en lönetaksträff på 3,15 miljoner dollar per säsong med Nick Paul. Totalt är kontraktet värt drygt 22 miljoner dollar (cirka 228 miljoner kronor).

We have signed Nick Paul to a seven-year contract extension worth $3.15 million AAV.



📝: https://t.co/rWPJJpRSte pic.twitter.com/1sAykrbwkW