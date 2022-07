Efter en tids sökande har Boston Bruins nu hittat sin nya coach.

Det blir tidigare Dallastränaren Jim Montgomery som tar över klassiska klubben.

Boston Bruins sparkade oväntat coachen Bruce Cassidy efter att de förlorat konferenskvartsfinalen mot Carolina Hurricanes.

Därefter har den klassiska NHL-klubben letat efter en ny huvudtränare och nu har de också hittat honom.

Bruins presenterar nämligen tidigare Dallas Stars-tränaren Jim Montgomery som ny coach.

– Vi är glada att kunna introducera Jim Montgomery som ny huvudtränare och vi välkomnar hans fru och barn till staden Boston. Jim har en vinnande historia och genom intervjuprocessen har han förmedlat sin förmåga att komma överens med spelarna, samtidigt som han är krävande i att laget ska spela med struktur. Vi ser fram emot att se hur Jim ska sätta sitt avtryck på det här laget, säger Bostons general manager Don Sweeney.

