Henrik Haukeland gjorde succé efter att han bröt kontraktet med Färjestad.

Nu lämnar han EHC München och i stället är klar för Düsseldorfer EG.

I januari bröt Henrik Haukeland sitt kontrakt med Färjestad efter att han känt att han fått chansen att bevisa sig som förstemålvakt.

Han flyttade då till EHC München i Tyskland där norrmannen gjorde succé. Han hade en räddningsprocent på 94,5 samt 1,41 insläppta mål per match under 19 matcher i grundserien och han hade sedan 92,5 i räddningsprocent och 2,04 insläppta mål per match under elva slutspelsmatcher där han var med och förde München till final där de förlorade mot Eisbären Berlin.

Nu står det dock klart att Haukeland inte blir kvar i EHC München trots succén utan nu är han i stället klar för Düsseldorfer EG.

– Jag är väldigt glad över att få spela för DEG under de kommande två åren. Düsseldorf är en traditionell klubb och slutspelsmatcherna mot laget gjorde ett stort intryck på mig – särskilt fansen i arenan. Jag ser verkligen fram emot uppdraget och jag vill göra min del för att säkerställa att vi tar nästa steg tillsammans, säger Haukeland.

“Är en enastående målvakt”

Den norske VM-målvakten har skrivit på ett tvåårskontrakt med Düsseldorfer.

– Henrik Haukeland är en enastående målvakt. Han vann många viktiga matcher i München under säsongen och slutspelet – även mot oss – och visade att han kan spela på toppnivå. Vi är väldigt glada att han har valt DEG, säger sportchefen Niki Mondt.

Henrik Haukeland har tidigare i sin karriär spelat 65 SHL-matcher för Leksand och Färjestad och 59 matcher i HockeyAllsvenskan med Leksand och Timrå. Han har varit med och gått upp i SHL två gånger, 2016 med Leksand och 2018 med Timrå. Under säsongen i Timrå 2018 utsågs Haukeland även till HockeyAllsvenskans bästa målvakt.

