Brock Boeser har omgärdats av trejdrykten en längre tid.

Nu säkrar han dock sin framtid i Vancouver Canucks genom att teckna ett treårskontrakt värt 6,65 miljoner dollar per säsong.

Det har länge varit en osäker framtid för Vancouver Canucks forwardsstjärna Brock Boeser som har haft ett utgående kontrakt och det har gått flera rykten om att klubben har tittat efter möjliga trejdalternativ för Boeser.

Men efter en lång tids trejdrykten står det nu klart att Brock Boeser blir kvar i Vancouver Canucks för flera år framöver.

Han har nämligen skrivit på ett nytt treårskontrakt värt 6,65 miljoner dollar per säsong. Kontraktet är därmed värt nästan 20 miljoner dollar (206 miljoner kronor) totalt.

– Vi är väldigt glada att ha kommit överens om en ny deal med Brock. Han är en väldigt talangfull spelare som har varit en effektiv målskytt under hela sin karriär. Vi ser fram emot att ha hur han utvecklas under de kommande åren. Nu när hans kontrakt är på plats kan Brock fokusera fullt ut på sitt spel ute på isen, säger Canucks svenske general manager Patrik Allvin.

