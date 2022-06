Kevin Fiala är klar för en ny klubb i NHL.

Under natten trejdades schweizaren från Minnesota Wild till Los Angeles Kings och han skriver nu ett sjuårskontrakt med Kings värt över en halv miljard.

Det har under en lång tid spekulerats om att Kevin Fiala är på väg bort från Minnesota Wild då schweizaren blev restricted free agent efter säsongen samt att Wild kommer ligga tajt mot lönetaket.

Nu har det också blivit verklighet då Fiala nu har skeppats iväg från Minnesota.

Ny klubbadress blir då Los Angeles Kings och Kings skickar då sitt förstarundeval i årets draft samt amerikanske OS-backen Brock Faber till Minnesota i utbyte mot Fiala.

WELCOME TO LA, KEVIN!



