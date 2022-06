Henrik Löwdahl är Örebro Hockeys kanske mest ikoniska spelare genom tiderna. Nu hyllas han och får se sin tröja #15 pensioneras för all framtid.

– ag kan inte tänka mig en mer värdig spelare att få sitt nummer pensionerat än Henrik Löwdahl, säger Örebro Hockeys VD Mikael Johansson.

Den 19 november, mot Rögle, kommer den stora dagen ske. Örebro Hockey pensionerar #15 och hissar upp Henrik Löwdahls tröja i taket i Behrn Arena. Det meddelar klubben på sin hemsida.

41-årige Löwdahl var med på klubbens resa från HockeyEttan till SHL och hat gjort över 600 tävlingsmatcher för Örebro. Han avslutade spelarkarriären 2016 och har sedan dess jobbat i klubben i lite olika roller. Nu arbetar Löwdahl som utvecklingsansvarig samt general manager för J20-laget.

– Äntligen har det blivit dags att hissa Henriks tröja i taket. Henrik har betytt otroligt mycket för Örebro Hockey och det är en självklarhet att nummer 15 ska hissas i taket på Behrn Arena. Jag kan inte tänka mig en mer värdig spelare att få sitt nummer pensionerat än Henrik Löwdahl, säger Örebro Hockeys VD Mikael Johansson.

Örebro skriver på sin hemsida att beslutet att hissa upp Löwdahls tröja varit fattat sedan en tid tillbaka, men att det hela dragit ut på tiden på grund av pandemin.

Men nu ska det alltså ske. Löwdahl får göra sällskap med Lars Andersson och Björn Johansson i taket.

– Det är självklart en stor ära och något som är svårt att ta in. Jag har så många otroligt fina minnen under min tid i Örebrotröjan och jag är väldigt tacksam över alla fina minen. Att jag nu kommer ta plats med "Nalle" och "Mozart" i taket, det har jag svårt att ta in, säger Henrik Löwdahl.

