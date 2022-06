Han var på plats när Colorado vann Stanley Cup 2001 - då som Colorado supporter samt vän till Peter Forsberg. Nu har Henrik Gradin själv vunnit Stanley Cup med Avalanche. För hockeysverige.se berättar “Hinken” historien om hur han fick jobbet som scout, nycklarna bakom succén och hur framtiden ser ut för klubben.

– De närmaste två, tre, fyra åren kommer vi få fortsätta se Colorado högt upp.

Någonstans mellan 04:00 och 05:00, svensk tid, bröt Colorado sin 21 år långa Stanley Cup-torka och vann den mäktigaste pokalen för tredje gången. Det gjorde det dessutom i fiendeland i Tampa Bay, och inom kort kommer de firas på hemmaplan i Denver.

Men en person blev faktiskt Stanley Cup-mästare hemifrån Ångermanland. Han heter Henrik Gradin och är sportchef för MoDo - men också scout för Colorado Avalanche. Några timmar efter att Gabriel Landeskog lyft pokalen har 49-åringen fortfarande svårt att ta in att han vunnit Stanley Cup.

– Man mår rätt bra, liksom. Men det är ganska svårt att ta in, berättar han för hockeysverige.se.

– Jag skulle faktiskt åka över till match fem, men valde att stanna hemma då eftersom det var midsommar och lite sånt. Nu hade jag packat bilen och varit beredd på att åka till Arlanda vid halv sex för att se match sju på plats - så det är rätt skönt att det är klart redan nu, säger han med ett skratt.

Kunde du ändå känna glädjeyran hela vägen hem?

– Det tycker jag! Framför allt med kollegerna som var på plats i Denver, de som inte såg matchen på plats i Tampa. Det har blivit mycket samtal och SMS under morgonen. Det känns otroligt kul, även om det naturligtvis inte är samma sak som om jag hade varit på plats.

Så fick han scoutjobbet: “Peter visste inte”

Henrik Gradin har jobbat som scout för Colorado sedan 2018, då Colorado på allvar började bli ett lag att räkna med igen. Sedan dess har han fått se laget åka på flera tunga slutspelsuttåg. Att han nu får vara med och vinna med just Avalanche är speciellt av flera skäl - inte minst tack vare att han själv är Colorado-supporter sedan lång tid tillbaka.

Gör det att det känns extra speciellt?

– Ja, det gör det. Jag var på plats när de vann 2001 eftersom jag var kompis med Peter (Forsberg) och fick vara med på festen i omklädningsrummet och sådana saker. Jag har aldrig hållit på något annat NHL-lag än Colorado, så att både få jobba med dem och vinna med dem…det är häftigt.

Henrik Gradin. Foto: Bildbyrån.

Gradin och Colorado har alltså haft ett speciellt band sedan många år tillbaka, och det var faktiskt det som gjorde att han fick jobbet som scout också.

– Jag och Peter träffade Joe (Sakic, general manager) när de var här i Sverige och mötte Ottawa för några år sedan. Han frågade då om jag ville vara scout på heltid, men jag svarade att jag inte var intresserad eftersom jag var tränare i Sundsvall då och kände att jag antingen skulle vara scout eller tränare. Sen slutade Anton Edlund, som hade jobbet innan mig, och då hörde jag av mig igen.

– Det roliga är att Peter inte visste om att jag hade fått jobbet. Han var på utlandssemester och fick ett SMS från Joe där det stod: “I think we're going to hire Henrik”. Då skickade Peter det till mig och sa “Jag tror du kommer få jobbet”. Då hade jag redan skrivit på två dagar tidigare.

– Det handlar mycket om kontakter och att känna rätt folk om du ska få ett jobb i NHL. Jag lärde känna Sakic lite redan för längesedan eftersom jag var där mycket och hälsade på Peter - och det skadar nog inte att jag känt Peter länge heller…

Hur ser dina arbetsuppgifter ut med Colorado, sedan du fick jobbet i MoDo?

– De har minskat lite. Det funkar inte att köra som tidigare. Jag jobbar fortfarande med “Amatörscouting” men är mer här i närområdet. Jag ser ju väldigt mycket hockey i mitt jobb med MoDo heller men jag behöver ju inte se mitt eget lag. De har jag förhoppningsvis koll på…

– Jag ser lite mer SHL och HockeyAllsvenskan nu än tidigare och de turneringar jag såg tidigare vill jag se ändå och hade kollat på ändå. Det har funkat otroligt bra att kombinera jobben.

Så du kommer köra vidare?

– Jag kommer fortsätta ett år till i alla fall, sen får vi se. Det har sitt pris att ha det här jobbet. När vi gör bokslut i Sverige är det fortfarande mycket möten och det är en draft kvar, under den tiden på året då man egentligen ska försöka ta igen sig lite efter säsongen i Sverige. Du får liksom ingen tid till annat. Men en dag som denna är det värt det.

Nycklarna bakom succén

Gabriel Landeskog sade efter nattens match att det andra lag behöver göra “sno” av Colorado för att bli lika framgångsrika som dem var att “hitta en Cale Makar någonstans”.

– Det ligger något i det han säger, säger scouten med ett skratt och fortsätter:

– Allt ser så lätt ut för honom. Det är bara att jämföra honom med Victor Hedman. Hedman är så fruktansvärt duktig, men så ser man den här 23-åringen åka och leka hockey. Det är lite häftigt.

Förutom Makar då, vilka är era nycklar?

– Vi har haft det tufft i andrarundan och åkt ur två år på raken och hade tufft där även i år (mot St. Louis). Men vi har en stark ledare i “Gabbe” som är jätteviktig. Han håller ihop gruppen om det spretar eller som i år, då vi fått lite press på sig. Han är ruskigt viktig, både på isen men även i sin roll som ledare. Sen har jag förstått det som att det har varit en otroligt bra grupp i år. Ingen har känts större än gruppen.

Cale Makar vann Conn Smythe Trophy. Foto: Bildbyrån.

Gradin lyfter sedan fram flera lyckade värvningar från general managern Joe Sakic.

– Vi har kunnat bygga långsiktigt. Det var inte många år sedan de slutade sist i ligan. Ledande profiler som Nathan MacKinnon, “Gabbe”, Erik Johnson har varit med och kämpat från botten. Sen går det inte att komma ifrån att Joe gjort några otroligt bra adderingar. Det i kombination med hans val att bygga just kring de killarna jag nämnde.

Hyllar Sakics fyndvärvningar

Inte minst har Sakics värvningar av hjälten Artturi Lehkonen och Cale Makars backparter Devon Toews lyfts fram som supersuccéer.

– Det var säkert många som höjde på ögonbrynen åt Lehkonen, Skulle han vara adderingen som skulle hjälpa oss att vinna? I det här läget skulle jag säga att han var det.

– Toews skulle jag säga är en av NHL:s mest underskattade backar. Alla som kommit in har kommit in och verkligen gjort sitt. Vi kan nämna en sådan som Andrew Cogliano också. Alla värvningar är noga genomtänkta och där har Sakic gjort ett otroligt bra jobb. Han har byggt laget som han vill ha det, och inte som media eller supportrarna velat.

Som vanligt väntar nu en utmanande sommar för mästarna. Namn som André Burakovsky, Artturi Lehkonen, Valeri Nitjusjkin och Nazem Kadri har utgående avtal. Dessutom har Nathan MacKinnon bara ett år kvar på sitt kontrakt, värt 6,5 miljoner dollar per säsong.

Kan vi räkna med att Colorado behåller sin plats i toppen?

– Det tror jag. I alla fall de närmaste två, tre, fyra åren. MacKinnon har NHL:s bästa kontrakt just och just med tanke på det finns det en chans att vi får behålla någon spelare som vi kanske inte annars hade fått göra. Det skulle förvåna mig om man inte hänger i ett par år, eftersom toppspelarna är i sin “primeålder”.

Vem vet. Kanske var det här bara början?

