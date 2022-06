Patrice Bergeron uppges ha bestämt sig.

Enligt Joe McDonald på Worcester Telegram & Gazette kommer Bostonkaptenen fortsätta spela och förlänga sitt kontrakt med Bruins.

Efter en tids ovisshet kring framtiden ser det nu ut att klarna för Patrice Bergeron och Boston Bruins.

Lagkaptenen, som i våras vann sin femte Selke Trophy som NHL:s bästa defensiva forward, har haft ett utgående kontrakt och det har varit oklart ifall Bergeron kommer att förlänga med Boston eller rent av avsluta hockeykarriären.

Nu uppges 36-åringen ha fattat ett beslut om sin framtid.

Enligt rapporter från Nordamerika, där Joe McDonald på Worcester Telegram & Gazette var först med uppgifterna, kommer Patrice Bergeron att förlänga sin ishockeykarriär.

Centern uppges vara på väg att skriva ett nytt ettårsavtal med Boston Bruins. Det är ännu oklart hur hög lön han skulle ha vid det nya kontraktet. Han kommer närmast från ett åttaårskontrakt där han har tjänat 6,875 miljoner dollar per säsong.

