Corey Mackin var en nyckelspelare för Vita Hästen den senaste säsongen.

Nu står det klart att den assisterande kaptenen lämnar klubben – och i stället är klar för HC Innsbruck i Österrike.

Vita Hästen har tappat flera av sina ledande spelare från den senaste säsongen då endast Marcus Eriksson är kvar i klubben av spelarna som kom topp sju i interna poängligan.

Nu står det klart att ytterligare en nyckelspelare väljer att fortsätta karriären på annat håll då Corey Mackin lämnar Hästen.

Den 27-årige amerikanen har i stället presenterats av HC Innsbruck i österrikiska ICEHL.

– Under sitt första år i Europa imponerade Corey i en bra liga. I varje match vi har sett honom har han visat sina fina egenskaper som hockeyspelare. När samtalen vi hade med honom också gick bra så var det tydligt att vi ville ha Corey i vårt lag, säger klubbens sportchef Maximilian Steinacher.

Kom fyra i interna poängligan

Corey Mackin flyttade till Europa och Vita Hästen förra året efter en succésäsong i ECHL där han kom tvåa i skytteligan samt på en sjundeplats i poängligan med 30 mål och 62 poäng på 67 matcher.

Forwarden blev sedan en viktig spelare för Hästen då han fick ett “A” på bröstet och därmed ingick i lagets kaptensgrupp. Mackin stod för 13 mål och 31 poäng på 51 matcher vilket gav en fjärdeplats i Vita Hästens interna poängliga.

Under söndagen står det även klart att den litauiske landslagsbacken Nerijus Alisauskas inte spelar i Vita Hästen nästa säsong. 31-åringen anslöt till klubben sent under säsongen och gjorde tre poäng på elva matcher men nu är han i stället klar för spel i slovakiska klubben HK Spisska Nova Ves för säsongen 2022/23.

