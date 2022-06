Colorado Avalanche förlorade den femte finalmatchen mot Tampa Bay Lightning med 3-2.

Målvakten Darcy Kuemper släppte då in ett billigt mål, något som coachen Jared Bednar var kritisk mot.

– Jag hade velat att han tog den första, den skulle han ha räddat, säger Bednar.

Det blev inget Stanley Cup-firande för Colorado Avalanche under midsommarnatten. Tampa Bay Lightning vann i stället den femte finalmatchen med 3-2.

Darcy Kuemper, som blev utbytt i den tredje matchen i finalserien, hamnade då under lupp för en svajig insats mellan stolparna. Speciellt Tampa Bays första mål i matchen som Kuemper släppte in billigt.

Tjeckiske backen Jan Rutta kliver fram i offensiv zon och skjuter sedan ett skott från snäv vinkel som går rakt igenom Kuemper som har fri sikt på skottet. Det var Ruttas första mål i årets slutspel.

Efteråt var Avs-coachen Jared Bednar kritisk mot målvaktens agerande vid målet.

– Han var okej… Jag hade velat att han tog den första, den skulle han ha räddat. Men annars tycker jag att han kämpade hårt i matchen, säger Bednar på sin presskonferens efter matchen.

Just a HEATER from Jan Rutta to open the Game 5 scoring! #StanleyCup



NHL EDGE Speed presented by @Verizon pic.twitter.com/Qn0Ebn6mmj