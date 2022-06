HV71 har tappat en mängd nyckelspelare till kommande säsong. Förra säsongens genombrottsback Mira Jungåker är lite orolig - men tror ändå på en framskjuten position för HV kommande säsong.

– Vi har fortfarande en ganska tunn trupp, men jag tror ”Humlan” (Peter Hammarström) har väldigt bra koll på upplägget och allt sådant, säger hon i en stor intervju om genombrottet och framtiden.

JÖNKÖPING (Hockeysverige.se)



Mira Jungåker är en av svensk hockeys stora framtidsnamn. Som 16-åring svarade HV71-backen för sex mål och totalt 21 poäng på 35 matcher under senaste säsongen.

Dessutom var hon en av juniorlandslagets viktigaste spelare under Junior-VM.

– Allt började med att pappa och farfar spelade. Egentligen spelare alla i hela släkten. Även mina två äldre bröder, Milton och Felix har spelat, säger Mira Jungåker med ett leende då hockeysverige.se frågar henne om hur allt med hockey en gång tog fart för henne.

– Jag fick vara med och spela landhockey på gatan hemma och hängde i hallen varje helg eftersom det varit cuper eller liknande. Jag hängde också med killar i min egen ålder, vilket gjorde att det blev ganska naturligt att jag ville spela med dom.



Det var i Dalen, då hon spelade med killar, allt tog fart..

– Det var inga andra tjejer med så jag började där själv. Nu var det inte så jobbigt eftersom jag redan kände så pass många av killarna.

Inledde karriären i Troja

Vi gör intervjun utanför ett soldränkt Husqvarna Garden, en arena som Mira Jungåker varit i många gånger.– Första gången jag var här? Det minns jag inte riktigt. Jag hängde mest på Vapenvallen då det var cuper.– Det har såklart varit cuper här inne också. Jag var också och kollade lite då och då när herrlaget spelade. Mest var jag ändå och kollade på herrarna i Dalen. Det var lite roligare att vara där jag kände igen folk.– ”Tuppen” (David Fredriksson) var idolen och han skrev en autograf på en klubba jag har hemma.

Visste du vid den här tiden att damlaget HV71-queens fanns?

– Nej. Jag visste att det fanns tjejer som spelade, men det jag var inget fans på det sättet utan tyckte mest det var kul att spela hockey. Att det var med tjejer eller killar spelade inte så stor roll.

– Jag fick mer och mer koll på det här med olika damlag då jag kom upp i ålder. Sedan fick jag frågan om att komma in hit och träna samtidigt som jag var nere i Ljungby och tränade med deras damlag en hel del. Allt med damer började egentligen i Troja-Ljungby.

Mira Jungåker i HV-tröjan. Foto: Bildbyrån.





Varför valde du att inleda där?

– Det var några tjejer från Jönköping som åkte ner dit för att träna och spela med damlaget. Då ringde deras tränare (Johan Lind) mig och undrade om jag också ville komma dit, träna lite och spela en match i veckan under helgerna.

– Först främst var det för att dom ville att jag skulle gå på deras gymnasium som dom bygger upp nu. Det slutade med att jag i stället gick här inne på ”Sanda” som är HV71:s gymnasium.

– Johan, som tränade Troja, har betytt jättemycket för min hockeykarriär. Det var han som fick mig att komma i gång att spela med damer. Där är det lite annat spel utan tacklingar. Troja trodde på mig även om jag var så ung då jag spelade där, 13-14 år bara.

- Samtidigt spelade jag med killarna i Dalen. Jag var även inne här och tränade en del så det var ganska mycket.

Mira & Mira

– Nej, inte då jag var i den åldern. Hade det varit nu skulle det kanske varit för mycket, men i den åldern kunde jag inte få någon mjölksyra så det var bara att köra.

Nu är inte Mira Jungåker ensam Mira i HV71. I laget spelar även en av hennes bästa kompisar, Mira Markström.

– Vi har egentligen alltid, sedan ettan, känt varandra. På långt håll dock. Jag hade hennes mamma som lärare i skolan. Mira var på skolan då deras skola hade studiedag och sådant, men vi hängde inte utanför på det sättet.

– Det var hennes mamma som frågade om inte jag också skulle börja spela, men det blev att jag spelade med Dalen i stället för med Mira i HV71.



De båda Mira har också en fin kemi med varandra även utanför isen.

- Vi är olika personligheter, men fungerar väldigt bra tillsammans.



Vad är hennes styrka som hockeyspelare?

– Hennes teknik med klubban. På träningarna, kommer Mira får jag gå på kropp annars blir jag bortgjord, skrattar Mira Jungåker som har spelat i samma backpar med Markström vid några tillfällen.

– Vi spelade tillsammans till och från den här säsongen. Vi var inte så många backar så jag fick spela med alla. När hon spelade center spelade riktigt bra tillsammans, vilket vi gjorde under Junior-VM. Vi hittar varandra väldigt bra.



Har du kunnat ta några lärdomar som hockeyspelare av henne?

– Klart att jag kan ta lärdom av alla. Är det några tips jag kan ta av henne så är det dragningar eftersom hon är riktigt duktig på det.



Det är inte din grej eller…?

– (Skratt) Nej, jag är inte riktigt den typen av spelare. Jag är ganska disciplinerad och inte den kreativa spelaren som dribblar så jättemycket utan jag är en spelare som åker jättemycket skridskor. Det är mitt sätt att spela. Jag ligger inte alltid rätt, men tar mig dit med just mycket skridskoåkning.



Har Mira försökt få med dig i innebandyns där hon är en stor talang?

– Nej, nej… Jag har spelat innebandy med killar och tjejer, men det var inte riktigt min grej.

Mira och Mira. Foton: Ronnie Rönnkvist.

Mira Jungåker debuterade i HV71:s A-lag säsongen 2019/20.

– Det jag mest kommer ihåg från första matchen är jag i första perioden tog en utvisning för tripping. Jag var ändå nöjd med debuten, gjorde rätt saker under hela matchen och gjorde inte bort mig.

Genombrottet: “Grundar sig i sommarfysten"

Den här säsongen har hon fått sitt stora genombrott och har varit en av hela ligans bästa backar.

– Att jag tagit stora kliv den här säsongen tror jag grundar sig i sommar-fysen. Säsongen innan var det många som skämtade och sa ”Mira tycker om reklamen på sargen”. Den här säsongen har jag inte varit i närheten av att bli nedkörd på samma sätt.

– Jag har kunnat kontrollera pucken utan att bli störd av det fysiska spelet. Eftersom jag blivit starkare har jag börjat skjuta bättre samtidigt som jag varit mycket nere i ”skills corner”. Där har jag skjutit och dribblat mycket, faktorer som gjort att det gått så bra som det gjort.

Mira Jungåker. Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Såklart att jag är lite orolig”

– Jag ger det till pappa (Johan). Han var en jätteduktig hockeyspelare och var här inne och körde i HV71:s J20. Sedan skulle han köra sommar-fys. Spelarna skulle böra varandra på ryggen, men då knäcktes pappas rygg till.– Han har än idag problem med ryggen. Hade han inte skadat sig så hade en säkert kommit långt. Tack vare pappa har jag även fått en del av min skridskoåkning. Allt är pappas förtjänst, säger Mira Jungåker med ett leende.– Ja, det finns, men det är inte aktuellt ännu på några år. Jag snackade då jag var på väg hit med Uffe Lundberg om college. Det var många college som hörde av sig innan, men framför allt efter VM. Tankarna finns där, men sedan kanske inte mamma är så taggad på det.– Jag ska fördjupa mig lite mer i det och se vad som skiljer jämfört med Sverige.– Klart att skolan är viktig, men först och främst skulle jag i så fall åka över för att spela hockey och utvecklas som hockeyspelare. Plugget får då komma vid sidan av. Hockeyn är det jag kommer fokusera på om det skulle bli aktuellt att välja college.

Försäsongen har dragit i gång inför säsongen 2022/23, en säsong Mira Jungåker ser fram emot.

– Först och främst ska det bli spännande att se vilket lag vi kommer ha. Vi har fortfarande en ganska tunn trupp, men jag tror ”Humlan” (Peter Hammarström) har väldigt bra koll på upplägget och allt sådant. Det kommer bli en spännande och bra säsong. Förhoppningsvis kommer vi ligga med i toppen.



Känner du idag en oro över att ni är fler i truppen just nu?

– Såklart att jag är lite orolig, men jag tror att dom kommer lösa situationen till slut. Så var det även innan säsongen som var då vi fick in spelare väldigt sent, avslutar Mira Jungåker.

Throwback: Fem unga stjärnor inom svensk hockey