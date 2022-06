Team 17 ska inleda den nya säsongen med Johan Rosén som förbundskapten.

Då kommer han att få tidigare SHL-backen Almen Bibic som assisterande förbundskapten.

– Han känner en stolthet att få vara med och driva utvecklingen av svensk ishockey framåt, säger förbundskapten Rosén.

Förberedelserna är igång inför den nya säsongen för Team 17.

Ny förbundskapten är Johan Rosén och under torsdagen presenterade han den stab som ska jobba med U17-landslaget. Förutom Rosén så blir Peter Iversen målvaktstränare och Peter Lindström är Team Manager.

Den stora nyheten är dock att tidigare SHL-backen Almen Bibic blir assisterande förbundskapten. 29-åringen, som fick avsluta spelarkarriär för två år sedan på grund av hjärnskakning, spelade 163 SHL-matcher och 88 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär där han representerade Leksand, Rögle och Linköping.

I dag är han tränare för Rögles J18-lag, ett jobb han kommer kombinera med rollen som assisterande förbundskapten.

– Jag kan idag presentera Almen Bibic som assisterande förbundskapten för Team 17. Almen har erfarenhet som spelare både från SHL och HockeyAllsvenskan. Han är en driven person som hela tiden vill utveckla spelarna men också sig själv och han känner en stolthet att få vara med och driva utvecklingen av svensk ishockey framåt, säger förbundskaptenen Johan Rosén i ett pressmeddelande.

Samtidigt tar Johan Rosén ut sin första landslagstrupp för Team 17 som kommer att samlas för ett landslagsläger i Katrineholm 25-29 juli.

– Det här är en spännande årskull som missade några av sina första internationella framträdanden med anledning av coronapandemin, men som avslutade starkt i turneringen i Tjeckien i april. Efter en bra överlämning av Markus Korpinen samt samtal med alla NIU-ansvariga i landet har vi nu tagit ut en första stortrupp bestående av 46 spelare. Vi kommer att samla 6 målvakter, 16 backar och 24 forwards, säger Johan Rosén.

TRUPPEN

Målvakter:

Carl Axelsson, SDE HF

Filip Karlsson, HV71

Hugo Laring, Frölunda HC

Herman Liv, Örebro HK

Axel Nyman, Rögle BK

Casper Ruud, Skellefteå AIK

Backar:

John Anthony, Skellefteå AIK

Jack Bodin, Örebro HK

Melker Morin, Rögle BK

Ludwig Clang, Rögle BK

Isak Forslund, Djurgårdens IF

Alfons Freij, Växjö Lakers HC

Wiktor Jerneheim, Brynäs IF

Hugo Johansson, Linköping HC

Felix Lindberg, Örebro HK

Fred Nord, Djurgårdens IF

Anton Olsson, Mora IK

Leo Sahlin Wallenius, Växjö Lakers HC

Gustav Sjöqvist, Flemingsbergs IK

Max Vilén, IF Malmö Redhawks

Nicolas Zabala, AIK

Felix Öhrqvist, SDE HF

Forwards:

Jack Berglund, Färjestad BK

Wilson Björck, Djurgårdens IF

Zaki Crookes, Leksands IF

Oscar Davidsson, Örebro HK

Victor Eklund, Djurgårdens IF

Linus Eriksson, Djurgårdens IF

Melvin Fernström, SDE HF

Love Gath, Rögle BK

Max Grundström, Frölunda HC

Max Gustafsson, Rögle BK

Filip Holst-Persson, Luleå HF

Wille Magnetoft, IF Malmö Redhawks

Viggo Nordlund, Värmdö HC

Viktor Olofsson, HV71

Vincent Sandberg, HV71

Elliot Sigrell, AIK

Karl Sterner, Frölunda HC

Viggo Söderberg, IF Malmö Redhawks

David Thomasson, Luleå HF

Måns Toresson, Frölunda HC

Alexander Zetterberg, Örebro HK

Hugo Zetterlund, Skellefteå AIK

Gustav Öberg Andersson, IF Björklöven

Tobias Öhman, Örebro HK

