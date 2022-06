Peter DeBoer behövde inte gå arbetslös länge. Under tisdagskvällen meddelade Dallas Stars att de anställer den av Vegas Golden Knights nyligen sparkade coachen. Han ersätter därmed avgående Rick Bowness.

Den 16 maj fick Peter DeBoer sparken av Vegas Golden Knights. Detta sedan klubben för första gången sedan sin jungfrufärd genom NHL 2017/18 misslyckats med att ta sig till Stanley Cup-slutspel.

Arbetslösheten blev dock kort för 54-åringen.

En dryg månad efter att ha blivit avskedad anställdes han under tisdagen som ny coach för Dallas Stars.

– Alla lag som han har tagit över har inte bara blivit bättre på en gång, utan har även varit väldigt konkurrenskraftiga i Stanley Cup-slutspelet. Han har tagit fem lag till konferensfinal och två av dem vidare till Stanley Cup-final under sina 14 år som head coach, säger general managern Jim Nill i ett pressmeddelande.

Enligt tidigare uppgifter från The Athletics Pierre LeBrun ska kontraktet vara skrivet över fyra år och vara värt strax över fyra miljoner dollar per säsong.

DeBoer har utöver Vegas även coachat Florida Panthers, New Jersey Devils och San Jose Sharks i NHL. Han tog Devils till Stanley Cup-final 2012, men fick då se sig besegrad av Los Angeles Kings. Fyra år senare tog han San Jose till final bara för att bli besegrad av Pittsburgh Penguins.

Under sina två och en halv säsong i Vegas hann han med att ta Golden Knights till konferensfinal både 2020 och 2021. 2020 föll hans lag mot just Dallas Stars och i fjolårets slutspel mot Montréal Canadiens.

Dallas Stars kommer från en säsong där man åkte ut ur slutspelet i första rundan med 3–4 i matcher mot Calgary Flames. Efter det valde Rick Bowness att kliva av jobbet som coach för klubben.

Welcome to #TexasHockey, coach!



Pete DeBoer has officially been named the 25th head coach in franchise history.