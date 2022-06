San Jose Sharks letar efter en ny general manager inför nästa säsong. Då spekulerar Sportsnets insider Elliotte Friedman att Tre Kronors tidigare förbundskapten Johan Garpenlöv kan vara aktuell för jobbet.

“Det är ett namn som jag fått till mig”, säger Friedman i podcasten The Jeff Marek Show.

Sedan Doug Wilson lämnade jobbet som general manager i San Jose Sharks på grund av hälsoskäl så har klubben varit på jakt efter en ersättare. Den assisterande general managern Joe Will har skött GM-tjänsten sedan Wilsons avsked, men endast på interimbasis.

Nu kopplas en svensk samman med Sharks i deras jakt på en ny general manager.

“Ett namn som jag fått till mig”

I gårdagens avsnitt av The Jeff Marek Show så lyfter Sportsnets initierade insider Elliotte Friedman upp Tre Kronors tidigare förbundskapten Johan Garpenlöv som en tänkbar kandidat till det lediga jobbet i Sharks.

“Han har varit involverad i det svenska landslaget, både som team manager och som tränare, och vissa har sagt till mig att han är en internationell kandidat med Sharks-kopplingar. Vi får se. Det är ett namn som jag fått till mig”, säger Friedman i podcasten.

Har spelat i klubben

Garpenlöv gjorde totalt 184 NHL-matcher för San Jose Sharks under fyra säsonger. Han trejdades till klubben från Detroit Red Wings under säsongen 1991/92 och spelade under sin sejour i klubben i en kedja tillsammans med de ryska legendarerna Sergei Makarov och Igor Larionov.

Förutom förbundskaptensjobbet i Tre Kronor har Garpenlöv tidigare även jobbat som NHL-scout åt Dallas Stars under två säsonger.

Tidigare har även Mike Grier, Ray Whitney, Scott Nichol och Kevin Weekes kopplats samman med det lediga GM-jobbet i Sharks.

