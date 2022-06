Nästa säsong kommer ingen målvakt i världen tjäna mer än de tolv miljoner dollar som Sergej Bobrovskij kommer att tjäna. Nu kan den välbetalde ryssen dumpas av Florida Panthers.

Sommaren 2019 skrev Sergej Bobrovskij på ett sjuårskontrakt värt 700 miljoner kronor med Florida Panthers. Den ryske stjärnmålvaktens lönetaksträff ligger på tio miljoner dollar fram till 2026, men han har sedan 2020 haft en årslön på tolv miljoner dollar.

Den kommande säsongen kommer Bobrovskij att vara världens bäste betalde målvakt – men det är inte säkert att han blir kvar i den klubben som gav honom drömkontraktet. Enligt Florida Hockey Now så jobbar Panthers general manager Bill Zito intensivt på att skeppa iväg den 33-årige burväktaren.

Kan ersättas av stortalangen

Några dagar innan Bobrovskij skrev monsterkontraktet med Panthers så lade klubben beslag på den store målvaktstalangen Spencer Knight i förstarundan av 2019 års NHL-draft. Den här säsongen slog sig amerikanen in i Panthers NHL-lag och enligt Florida Hockey Now så kan Panthers vara beredda att ge 21-åringen förtroendet som förstemålvakt nästa säsong.

Under sin rookiesäsong så noterades Knight för 19 segrar på 32 matcher och registrerade en räddningsprocent på 90,8 procent samt ett snitt på 2,79 insläppta mål per match. Bobrovskij, å sin sida, levererade en räddningsprocent på 91,3 procent samt ett snitt på 2,67 insläppta mål per match på de 54 matcher han stod i grundserien. Bobrovskij stod sedan samtliga tio matcher i Stanley Cup-slutspelet för Panthers.

