Beskedet: Rustar upp Avicii Arena – då rivs Hovet

Stockholms stad kommer att rusta upp Avicii Arena under de kommande åren. 2025 kommer Hovet sedan att rivas, skriver Stockholm stad på sin hemsida.

Stora förändringar är på väg att genomföras bland Stockholms hockeyarenor. I mars togs beslutet att Avicii Arena, tidigare känt som Globen, skulle byggas om och moderniseras.

Arbetet kommer att påbörjas 2024.

“Avicii Arena byggs om för att erbjuda en intim och kvalitativ upplevelse oavsett typ av evenemang och publikmängd”, skriver Stockholms stad på sin hemsida.

Avicii Arena kommer därmed att hålla stängt för ombyggnationer under 2024 för att sedan öppna igen under våren 2025, lagom till hemma-VM för Tre Kronor. Efter att Avicii Arenas ombyggnation är klar kommer sedan Hovet att rivas och i stället kommer en isrink att byggas på platsen under jorden. Den nya träningsanläggningen beräknas vara klar någon gång under 2026 eller 2027, skriver Stockholms stad på sin hemsida.

För Stockholms två elitlag Djurgården och AIK innebär detta att de kommer att flytta från Hovet till Avicii Arena under 2025.

