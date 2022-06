Förre MoDo-målvakten Anthony Peters anslöt till Slovan Bratislava i slutet av säsongen och förde laget till den slovakiska mästerskapstiteln. Nu lämnar 31-åringen huvudstadskaget för spel med konkurrenten Poprad.

Anthony Peters lämnade MoDo inför den gångna säsongen för spel i österrikiska Graz. Där drogs han med jobbiga skadeproblem och spelade bara fyra matcher innan han lämnade laget för att avsluta säsongen i den slovakiska ligan med Slovan Bratislava.

Där lyckades kanadensaren föra huvudstadsklubben hela vägen till den slovakiska mästerskapstiteln efter finalseger mot Nitra. Nu står det klart att 31-åringen inte blir kvar i Slovan – utan i stället fortsätter sin karriär hos den slovakiska ligakonkurrenten Poprad.

– Efter den gångna säsongen så kände vi att vi ville förstärka målvaktsplatsen. Peters vann titeln med Slovan och han är en mycket bra målvakt. Vi tror att hans spel kommer att ge laget självförtroende och erbjuda oss det vi vill ha för att vinna, säger Poprads vd Ludovit Jurinyi till klubbens hemsida.

MoDo ville behålla honom

Peters noterades för en räddningsprocent på 95,4 procent på de fem grundseriematcher han spelade med Slovan. I slutspelet vaktade han kassen i tolv matcher och släppte in strax under två mål per match, samtidigt som han räddade 91,6 procent av skotten han ställdes inför.

Kanadensaren var förstemålvakt i MoDo under säsongen 2020/21, där han stod 40 av 52 matcher i grundserien för Ö-vikslaget och sportchefen Henrik Gradin var tydlig med att han gärna hade behållit Peters i laget även den gångna säsongen.

