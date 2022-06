Sverige var nära en final i U18-VM – men föll tappert mot USA i semifinalen. För Hockeysverige berättar nu Mira Jungåker om den turbulenta turneringen för det svenska landslaget.

– Synd att vi inte kunde ta med oss en medalj hem – tycker ändå vi förtjänade, säger den 16-årige talangen.

Det blev ingen medalj för Sverige i U18-VM på damsidan, men prestationen i turneringen visar ändå på att det finns en stark återväxt bland våra yngre tjejer, Inte minst visade förlustmatchen med endast 3-2 mot USA på det. Ett USA som var storfavoriter till att vinna guldet, men som överraskande förlorade mot Kanada i finalen.

En av Sveriges mest framträdande spelare i turneringen var Mira Jungåker. När hockeysverige.se träffar henne utanför Husqvarna Garden så kan hon se tillbaka på en mycket bra laginsats och kul resa.

– Att komma med till ett Junior-VM betydde fantastiskt mycket för mig. Framför allt eftersom jag är ett år yngre och har ett år till där jag kan vara med, berättar Mira Jungåker och fortsätter:

– Vi hade en väldigt bra grupp av ledare och spelare redan under säsongens gång, på alla camper vi hade. Att få vara en del av det gänget och sedan åka med till JVM har varit väldigt roligt. Synd att vi inte kunde ta med oss en medalj hem för jag tycker ändå att vi förtjänade det.

Foto: Privat. Nicole Hall, Mira Markström och Jenna Raunio.

När du satt på hotellrummet och såg första perioden mot USA, 0-4, hur gick tankarna hos dig då kring nivån på motståndet med tanke på att ni inte spelat mot dom tidigare?

– Jag vet inte vad jag tänkte. Jag ville inte att det skulle rinna i väg för mycket för det hade kunnat leda till att vi skulle få en sämre stämning om vi skulle få för många förluster och så vidare.

– När jag kom tillbaka efter att laget förlorat första två matcherna var det fortfarande en glad grupp på och utanför isen. Det var skönt att resultatet mot USA inte påverkade för mycket.

I karantän

Mira Jungåker spelade alltså inte turneringens två första matcher utan satt isolerad på hennes och Nicole Halls hotellrum.

– Ett positivt corona-test gjorde att jag fick sitta i karantän under fem dagar. Det var inte så fysiskt jobbigt utan mer den mentala delen, att sitta inne på ett hotellrum då alla andra var ute och spelade hockey, vilket jag tycker är det roligaste som finns.

– Jag bodde med Nicole Hall. Testet gjorde vi sent på kvällen nere i ett konferensrum. Då jag fick ett positivt svar packade jag ner alla hennes grejer och ställde utanför dörren. Hon fick helt enkelt flytta ut.

– Det var lite förlorad tid vilket gjorde att jag blev trött och less. Jag måste ändå säga att jag är lite imponerad över hur jag klarade av att sitta inne och bara vänta.

Sverige vann över Finland i sista gruppspelsmatchen. I kvartsfinal väntade Tjeckien.

– Vi hade en träningsmatch mot Tjeckien innan turneringen började. Den vann vi med 7-4. Jag tycker att vi genomförde den matchen mycket bättre. I kvartsfinalen kom vi inte upp i samma nivå som vi skulle kunnat gjort. I stället blev det mer spännande än vad det hade behövt bli.

– Jag tycker ändå att vi genomförde matchen bra även om vi hade kunnat göra vissa saker bättre.

Oftast säger man att kvartfinalen är den jobbigaste matchen mentalt att spela i ett slutspel, hade ni lite av den känslan inför nedsläpp?

– Ja, och det var lite nerver på spel då vi visste att om vi inte skulle ta oss vidare hade det blivit placeringsmatch, vilket inte är i närheten av lika kul som om vi skulle ta oss till en semi, vara nära en medalj, ta oss till final eller spela en bronsmatch. Nerverna i luften gjorde nog att vi inte kom upp till den nivån som vi hade kunnat spela på.

”Kan vara med i toppen”

Den nivån visade laget i matchen mot USA där man ledde med 2-1 inför tredje perioden.

– Ja, där fick vi en revansch. Sedan var det synd att vi inte räckte hela vägen, vilket jag hade hoppats på. Vi visade i alla fall att Sverige kan vara med och tävla i toppen.

Hur upplevde du att spela mot USA?

– Jag fick, som sagt var, inte uppleva det i första matchen mot USA då vi förlorade med så stora siffror. I semifinalen blev det en tajt match. Alla tjejer spelade bra och framför allt bra tillsammans.

– Jag är inte så imponerad över USA som jag trodde att jag skulle vara, men dom är såklart lite skickligare i det mesta. Vi i Sverige har några snäpp till att ta. Det jag tycker sticker ut mest är den individuella skicklighetsnivån.

– Vi visade ändå för oss själva att vi kan vara med i toppen, vilket är det vi tar med oss från den matchen så vi inte framöver kommer ha samma respekt som vi hade i första matchen. Att vi går in med tankar som ”USA är jättebra och vi ska inte göra bort oss” och så vidare.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Lisa Jönsson.

En av planens och turneringens bästa spelare var målvakten Lisa Jönsson från MoDo.

– För mig var det fantastiskt skönt att ha Lisa där bak eftersom jag visste att hon skulle ta första skottet. Hon var riktigt stabil under turneringens gång och har varit så under hela säsongen då vi haft camper.

– Lisa gjorde en fantastiskt bra turnering. Nu såg inte jag hela första matchen mot USA, men av det jag hört var det ingen lätt match för Ebba (Svensson Träff) att stå. Det har varit en tuff turnering för henne, men hon gjorde det ändå bra.

Missade medalj

I matchen om tredjepris tycktes luften till viss del gått ur det svenska laget.

– Innan matchen hade inte luften gått ur, men det kändes som energinivån var som att vi just förlorat en semi. Matchen var dessutom tajt på dagen efter.

– Finland hade fått ett antal timmar mer i mellan än oss för att vila upp sig. Vi spelade inte riktigt så bra som vi hade kunnat göra och gav dom lite för mycket tid, vilket gjorde att vi inte räckte hela vägen.

Mira Jungåker svarade för ett mål och totalt tre poäng på fyra matcher under turneringen.

– Första två matcherna efter att jag kommit tillbaka, mot Finland och Tjeckien, där är jag inte direkt jätteimponerad över mig själv. Jag hade fortfarande väldigt svårt med andningen efter att jag haft Corona. Jag tror det var anledningen till att jag inte kom upp på den nivån jag hade velat och blev lite som en omstart för mig.

– Mot USA och i bronsmatchen mot Finland tycker jag själv att jag kom upp på den nivån jag kan spela på. Jag är nöjd med dom två matcherna även fast det blev förluster.

Svenskan bästa back

Bästa back i turneringen blev Leksands Tuva Kandell.

– Jättekul. Jag tycker att hon förtjänade det. I matcherna jag såg från hotellet gjorde hon det riktigt bra, men även genom hela turneringen.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Tuva Kandell.

Vilket är starkaste minne du tar med dig från allt som hände vid sidan av isen i Madison?

– Jag satt inne på rummet dagarna vi hade som mest ledigt så jag har inte sett så mycket av staden, säger HV71-backen med ett skratt och fortsätter:

– Det hände såklart en massa roligaste saker, men gruppen… Varje händelse blev rolig med spelarna och ledarna tillsammans. Ledarna var verkligen som en del av gruppen, avslutar Mira Jungåker.

