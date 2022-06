Tidigare hockeyproffset recenserar: "Bara åka ner till bygghandeln och köpa"

Det har gått nästan ett år sedan Adam Masuhr tvingades avsluta sin ishockeykarriär på grund av en fotskada. Nu jobbar han som snickare och recenserar här några av ESSVE:s produkter inför sommarens trallbygge.

– Den är toppenbra. Det är en rolig maskin att använda och det går fort och smidigt samtidigt som det blir en snygg infästning i trallbrädorna, säger han om Edgefast från ESSVE.

Den Gävlefostrade backen Adam Masuhr spelade 363 SHL-matcher, 166 matcher i HockeyAllsvenskan, 116 KHL-matcher samt 377 matcher i den finska ligan under sin karriär. Han har vunnit ett SM-guld med MoDo 2007, blivit finsk mästare två gånger men även varit med och spelat upp Mora i Elitserien/SHL. Mora kom att bli ”Masuhrs klubb” under karriären då han spelade åtta säsonger och 330 matcher i MIK-tröjan samt var lagkapten under ett par säsonger.

Efter att ha dragits med en jobbig fotskada under tre års tid så tvingades backen lägga skridskorna på hyllan.

– Jag fick en skridsko över foten i en försäsongsmatch för flera år sedan där nästan hela foten skars upp. Jag har opererat foten flera gånger men det blev aldrig riktigt bra. Smärtan tog över och då fick det ge med sig helt enkelt, berättar Masuhr och menar att han fortfarande känner av fotskadan:

– Foten är ju som den är, jag känner fortfarande av lite men det funkar ändå helt okej. Om jag väljer rätt skor och inte utsätter foten för alltför mycket tryck så känner jag inte av det så mycket.

Ett tråkigt slut för Adam Masuhr som egentligen hade planerat för att spela hockey i två år till innan han tvingades avsluta karriären i augusti 2021.

– Det är klart att man saknar hockeyn, det är ju något som jag har ägnat mig åt hela livet. Det har varit roligt och man har varit lyckligt lottad att få att hålla med någonting som man nästan kan kalla för en hobby och att ha det som yrke.

Efter ishockeyn har dock en ny karriär börjat för Adam Masuhr. Han har nämligen börjat som snickare och har ett eget bolag, 38 Bygg AB, samtidigt som han går som vuxenlärling på en firma i Orsa.

– Jag går kurser, försöker lära mig så mycket jag kan och skaffa mig erfarenhet för att jobba som snickare på heltid. Jag har en hel del kvar att lära mig innan man är igång på riktigt.

“En ny favoritprodukt”

I sitt yrke som snickare använder Adam Masuhr ett antal produkter från ESSVE, som är ett av Europas ledande infästningsföretag.

Nu när sommaren har kommit så har säsongen börjat för att bygga trall och en av nyheterna hos ESSVE är produkter som gör det möjligt att bygga trall med dolt montage. De senaste åren har det nämligen blivit mer och mer populärt att bygga trall utan synliga trallskruvar vilket gör att man kan gå barfota på trallen utan rädsla för att få träflisor i fötterna. Det blir också ett lyxigt slutresultat utan synliga skruvhuvuden som sticker upp ur träet.

Ett lyxigt slutresultat utan synliga skruvhuvuden.

En ny favoritprodukt för Masuhr från ESSVE är då EDGEFAST, en unik typ av spikpistol som låter en fästa två infästningar i sidorna av trallbrädan i en och samma rörelse.

– Den är toppenbra. Det är en rolig maskin att använda och det går fort och smidigt samtidigt som det blir en snygg infästning i trallbrädorna, säger Adam Masuhr och fortsätter:

– Det är absolut ett bra alternativ till att slippa skruva. Jag har alltid föredragit att använda skruv men den här har fått mig att tänka om lite, att det kan gå lika bra att använda spik också. Det är ett skonsamt sätt att använda spikpistolen också för det går fortare än att hålla på med skruvarna.

Edgefast från ESSVE.

“Väldigt lätt och gynnsam på så sätt”

En annan produkt som Adam Masuhr har fastnat för är monteringsverktyget HDS (Hidden Decking System) som gör att man kan bygga trädäck helt utan synliga skruvhuvuden.

– Det är den infästningsmetod jag använt mig mest av. Den har jag börjat gilla riktigt mycket för den är både smidig och bra. Den gömmer infästningen på ett liknande sätt som pistolen gör bara att det är skruv i stället, säger Masuhr som menar att en HDS även kan användas av hemmafixare.

HDS: “Bara att åka till bygghandeln och köpa!"

– HDS:n kan vem som helst använda också, vilket är jättebra. Den är väldigt lätt och gynnsam på så sätt. Det är bara åka ner till bygghandeln och köpa så kan man sätta dit skruvarna själv, det är väldigt smidigt.

För Adam Masuhr har det varit väldigt viktigt att kliva in som snickare direkt efter hockeykarriären. Många elitspelare upplever ofta en tomhet efter att karriären plötsligt tar slut och där har snickaryrket kommit in och fyllt det tomrummet för Masuhr.

– Det har varit sjukt viktigt. Jag har levt i hockeyvärlden hela mitt liv och då har man hela tiden haft mål som man blickat mot och något att gå upp till på morgnarna. Att gå från att ha det så hela livet till att helt plötsligt inte ha någonting, det skrämmer en lite grann. Så det har varit jäkligt bra att komma in i snickarbranschen direkt efteråt.

Att vara snickare är också ett väldigt bra sätt för 39-åringen att hålla igång kroppen.

– Man är igång och går och rör på sig hela dagarna. Det känns nästan som att jag bränner mer kalorier här som snickare än vad jag gjorde som hockeyspelare, säger Masuhr med ett skratt.

Att gå till hantverkarbranschen efter att hockeykarriären är slut är en resa som flera spelare gör. Adam Masuhr själv vittnar om att han möter flera tidigare lagkamrater och motståndare genom sitt nya yrke.

– Det är många medarbetare här som också är gamla hockeyspelare. Bara på jobbet jag är på i dag så är VVS:aren en tidigare hockeyspelare. Man stöter på varandra hela tiden genom det här yrket och det gör att man håller kontakten också. Det blir lite samma surr som i omklädningsrummet vilket är skönt att fortfarande ha med sig, avslutar Masuhr.



CTA: Är du också i trallbyggartagen? In på trallsnack.se för tips, inspiration och bugguider.