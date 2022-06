Han lämnade Leksand för spel i Hockeyettan för mindre än ett år sedan. Nu är 22-åringen tillbaka – redo att ta klivet från Borlänge till Leksand.

– Många tänker säkert att det är ett för stort steg att ta, säger Karlberg till hockeysverige.se.

Inte mindre än sex spelare från Leksand har, så här långt ska tilläggas, lämnat för spel i NHL. Fyra av spelarna, Isak Rosén, Emil Heineman, Nils Åman och Calle Själin har alla spelat juniorhockey i Leksand. Dessutom har både Max Véronneau och nyförvärvet Filip Cederqvist skrivit NHL-kontrakt.

Det här innebär att general managern, Thomas Johansson, måste fylla på med nya spelare, både bredd och topp. Han inledde spelarsökandet med att plocka hem en ur-leksing, Marcus Karlberg, som till och från spelade i klubbens A-lag mellan 2017 och 2020.

– A-lagsdebuten? Jag spelade fortfarande i J20 då "Jensa" (Nielsen) och Leffe (Leif Carlsson) kom in i A-laget. Jag hade gjort det starkt i J20 och då valde ”Jensa” att plocka med mig i en match mot Hästen borta precis då han kommit in som tränare, berättar Marcus Karlberg och fortsätter:

– Jag fick åka med som extraforward och tänkte att jag i alla fall skulle få åka med och titta, vilket kändes väldigt kul. Sedan fick jag två byten. I andra bytet lyckades jag göra mål, vilket göra att debuten blivit ett väldigt starkt minne. Pucken har jag kvar någonstans här hemma.

Pappa i båset: “Jag är min egen person”

Marcus Karlbergs pappa, Mikael Karlberg, har haft en väldigt fin karriär i bland annat just Leksand där han numera är tränare, men Marcus känner inte extra press på sig att prestera bara för den sakens skull.

– Nej, det har jag aldrig gjort. Alla som har bra koll på hockey vet att alla är olika och spelar på olika sätt. Jag är min egen person och kommer ha en helt egen karriär så det där är något jag aldrig känt någon riktig press över.

Säsongen 2020/21 blev tufft för Marcus Karlberg. Han inledde säsongen i Vita Hästen och var en av lagets toppspelare, men efter att det kommit in nya spelare gång på gång valde han att lämna för spel i Hockeyettan med Borlänge.

– Det var en lite tuff säsong. Det gick väldigt bra i Hästen under ett tag. Då började man värva in en massa NHL-proffs som inte kunde spela där borta på grund av coronan. Bland annat kom (Marcus) Sörensen dit och han åt ganska mycket istid.

– Hästen värvade in fler och fler. Jag tror det var 42 spelare in och ut under den säsongen. Då blev det mindre istid för oss andra. Där och då var jag less och valde att flytta hem till Borlänge och spela där med många av mina polare som jag spelade tillsammans med då jag var yngre.

– Där kände jag att det lyfte. Jag kände verkligen att det var kul att komma till Borlänge och spela i slutet av den säsongen.

Gått upp åtta kilo

Under sin en och en halv säsongen i Hockeyettan för Borlänge svarade Karlberg för 24 mål och totalt 59 poäng på 55 matcher.

– Det har varit väldigt kul och vi hade jäkligt sköna grabbar i laget. När jag kom från Hästen under säsongen 2020/21 pratade jag med Stefan Gustafsson, tränaren, och han sa då ”Jag vet vad du kan och går för. Du behöver bara känna ett lugn här och tycka det är kul. Då vet jag var jag kommer få ut av dig.

– Det här var exakt vad jag ville, att få komma dit och ha kul. Då släppte allt. Det gick väldigt bra och jag fick spela hur mycket som helst för Stefan.

Hur har det varit träningsmässigt under åren i Hockeyettan jämfört med tiden i Leksand?

– Man är halvtidsanställd som division 1-spelare. Dom flesta jobbar, men jag hade inget jobb så jag kunde åka och träna på gymmet här i Leksand under förmiddagarna. På så vis fick jag rätt mängd träning för att ta nästa steg upp i karriären. För egen del fick jag ihop den träning som behövdes.

När vi sågs för några år sedan pratade du om att du behövde lägga på dig en del muskler, har det blivit så?

– Ja, sedan den tiden har jag gått upp sju, åtta kilo. Någonting har jag kanske gjort rätt då jag varit och lyft vikter, säger 22-åringen med ett skratt.

Vad tar du med dig från tiden i Borlänge förutom spelglädjen?

– Främst att ta ansvar och kliva fram. Framför allt den här säsongen spelade jag väldigt stora minuter. Jag fick spela hur mycket som helst i alla spelformer, boxplay, powerplay och fem mot fem.

– Jag och ”Janne” (Martin Janolhs), vår kedja gick väldigt bra. Vi skulle leverera och det tycker jag att vi gjorde rätt bra också.

“Hade inte räknat med att få spela SHL”

För många kom beskedet att Marcus Karlberg är tillbaka i Leksand som en överraskning.

– ”Tjomme” (Thomas Johansson) hörde av sig till min agent för någon vecka sedan. Han behövde folk eftersom Leksand har skickat en massa gubbar till NHL.

– Det är jäkligt roligt att många av mina gamla polare har fått skriva kontrakt. Dessutom stack Véronneau till NHL. Då behövde Leksand fylla på bakifrån för det går inte bara att värva superstjärnor. Även om man vill det behöver man en bredd i truppen, vilket ”Tjomme” sa till mig.

– Då kände nog Leksand att jag var ett väldigt bra alternativ. Det kommer tillbaka en leksing som inte har en så dyr prislapp och försöker ta en plats i laget. Jag känner att det är en jäkligt rolig uppgift att ta mig an.

– Jag hade inte räknat med att få spela i SHL nästa säsong utan siktat in mig på Hockeyallsvenskan eftersom jag spelade i ettan under den förra. Jag ser det som en bonus att få möjligheten att få tävla och slå mig in i SHL. Sedan får det vi se hur långt det går.

Det fanns inte heller någon direkt tvekan att tacka ja då erbjudandet kom.

– Nej, egentligen inte. Jag trodde först att det inte var sant då agenten ringde. Många tänker säkert att det är ett för stort steg att ta. Jag funderade själv också någon gång om det är rätt steg, men jag kände att jag ville testa och se. Jag kommer göra allt jag kan för att få spela där i vinter. Blir det inte så har jag i alla fall gett det ett försök.

“Kommer bli en tuff uppgift”

Du har ändå spelat i SHL tidigare, kan du ha nytta av det nu eftersom du vet vad som krävs och handlar om?

– Ja, det tror jag. Förmodligen kommer jag inte få någon chock. Jag spelade en SHL-match säsongen då jag kom tillbaka hit från Vita Hästen. Jag vet ändå vad det handlar om att spela här.

– Det kommer absolut bli en väldigt tuff uppgift, men jag kommer, som sagt var, göra allt för att få spela.

Det har rasslat i väg ett helt gäng till NHL, hur tänker du kring Leksands slagkraft kommande säsong?

– Det är många som drar, men själva stommen av spelare är kvar. Visserligen har inte jag koll, men jag tror inte ”Tjomme” är klar med lagbygget. Det är inte jag som är sista gubben och ska ersätta Véronneau eller (Peter) Cehlárik.

– Han har nog några stora namn på gång. Jag var mer en bredd värvning. Ingen tror nog att jag ska komma in och ta någon stjärnroll. ”Tjomme” har nog kvar några ess i rockärmen att spela ut. Då kan det bli en riktigt bra trupp och en lång och rolig säsong.

Du är draftad av Columbus, kommer du verkligen spela i Leksand nästa säsong eller åker du också över till NHL?

– (skratt) Rättigheterna gick ut för någon vecka sedan och jag tillhör inte Columbus längre. Jag tror absolut inte att det blir något sådant i alla fall, avslutar Marcus Karlberg.

