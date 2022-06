Fredrik Karlström stannar på andra sidan Atlanten.

Den 24-årige centern skriver ett nytt kontrakt med Dallas Stars.

Tidigare har det ryktats om att Fredrik Karlström kan vara intressant för en återkomst tillbaka till SHL nästa säsong.

Men så blir det inte.

Under tisdagskvällen bekräftade nämligen Dallas Stars att de har kommit överens om ett nytt kontrakt med Karlström som håller kvar honom på andra sidan Atlanten även nästa säsong.

Ready for more Freddy? He's back for more! ✍



We have signed forward Fredrik Karlstrom to a one-year, two-way contract extension through the 2022-23 season.



