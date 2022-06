Andrej Kuzmenko har varit en av KHL:s vassaste forwards senaste åren. Nu ska 26-åringen träffa både Edmonton och Vancouver, enligt TSN:s insider Darren Dreger.

Utan att ha blivit draftad har Andrej Kuzmenko sakta men säkert växt fram som en av KHL:s bästa spelare. Den senaste säsongen blev det 53 poäng på 45 matcher för SKA St. Petersburg. Vilket ledde till en andraplats i poängligan bakom överlägsna Vadim Sjipatjov.

Något som har väckt uppmärksamhet på andra sidan atlanten.

Enligt TSN:s insider Darren Dreger är det framförallt Edmonton och Vancouver som har visat intresse för forwarden – och ska träffa honom i dagarna. Dessutom verkar det som att två icke identifierade, men amerikanska, lag ska träffa 26-åringen.

Busy week for free agent, Andrei Kuzmenko. Interviewing this week with Edmonton and Vancouver as well as 2 US based clubs. Kuzmenko is hoping to making his decision in the next 10 days.