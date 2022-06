Leksand värvar - från HockeyEttan. Marcus Karlberg är tillbaka i klubben efter att ha gjort succé i Borlänge.

– Att ta steget direkt från HockeyEttan till SHL är ju kanske inte det allra vanligaste, men jag känner mig mycket mognare, starkare och bättre som hockeyspelare överlag sedan senast jag var i Leksand, säger han i ett pressmeddelande.

Marcus Karlberg debuterade i Leksands A-lag redan säsongen 17/18 och slog sig in som ordinarie året därpå. Leksand gick sen upp i SHL och Karlberg fick finna sig i att spela juniorhockey och vara utlånad i omgångar. Den senaste säsongen lämnade han för spel i Borlänge i HockeyEttan och gjorde där 46 poäng på 40 matcher.

Nu lämnar forwarden tredjeligan - och är tillbaka i Leksand igen.

– Det är härligt att Marcus är tillbaka i Leksands IF. Vi har tappat en hel del spelare och behövde se över vår numerär, och få in spelare som accepterar att ta roller långt ner i vår hierarki. Mackan är en Leksandskille från grunden som besitter en bra speed och kan göra poäng. Att han får försöka slå sig in i laget känns väldigt spännande, säger GM Thomas Johansson.

“Vet att jag startar långt ner i hierarkin”

Karlberg gjorde en match för Leksand säsongen 20/21 och 13 SHL-matcher säsongen dessförinnan.

– Jag kommer ju som sagt från HockeyEttan och vet såklart att jag startar långt ner i hierarkin i laget. Jag kommer att komma in och köra mitt race och göra allt jag kan för att spela så mycket som möjligt i vinter, så får jag se hur långt det tar en. Jag är bara jätteglad över att få den här chansen, det var inget jag räknade med under säsongen som var, säger han.

Kontraktet är skrivet över kommande säsong.

