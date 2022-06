Under tisdagsmorgonen meddelade Halmstad att tränaren Fredrik Johansson kommer att vara tjänstledig från klubben under den kommande säsongen. I stället kommer Johansson att vara huvudtränare för norska Stjernen nästa säsong.

Den norska klubben meddelar via sin hemsida att Fredrik Johansson tar över huvudansvaret på tränarbänken den kommande säsongen.

– Vi har ambitioner om att fortsätta utveckla Stjernen och vi tror att Fredrik är rätt man för oss just nu. Vi får en lojal person som förstår hockey och har en bra och nyanserad syn på vad Stjernen utmaningar är, säger sportchefen Darren Treloar till klubbens hemsida.

Johansson kommer närmast från sju säsonger med Halmstad i Hockeyettan.

“Vi förstår hans beslut”

Tidigare under tisdagsmorgonen meddelade den halländska klubben att Johansson kommer att via tjänstledig från sin roll som huvudtränare i klubben under nästa säsong.

Detta efter att han tidigare under våren tackat ja till att kombinera rollen som tränare med ett jobb som akademi- och utvecklingschef i klubben.

– Trots att vi från klubbens sida har försökt hitta olika lösningar för att stötta honom i det som har pågått så har det nu blivit så här. Vi förstår hans beslut och respekterar det, säger klubbdirektören Håkan Strömqvist till Halmstads hemsida.

För Johansson blir tränaruppdraget i Stjernen hans första i en högstaliga, efter att han spenderat de senaste 15 säsongerna i Hockeyettan. Han har förutom Halmstad även tränat Tingsryd, Nyköping, Kumla och Hudiksvall.

