Tröjan som Wayne Gretzky bar under sin sista match för Edmonton Oilers – i Stanley Cup-vinsten 1988, har sålts för en rekordsumma.

Totalt landade priset på drygt 14 miljoner kronor efter en auktion.

Det har satts ett nytt rekord för den dyraste hockeytröjan genom tiderna.

På en auktion, via Grey Flannel Auctions såldes Wayne Gretzkys tröja från Stanley Cup-finalen 1988, som skulle bli hans sista match för Edmonton Oilers. Beloppet gick då upp till 1,452 miljoner dollar vilket motsvarar drygt 14 miljoner kronor.

Gretzky vann Stanley Cup i tröjan och vad som trissar upp priset ytterligare är att det fortfarande ska finnas champagnefläckar på tröjan från när Gretzky och Oilers firade Stanley Cup-triumfen.

Även Gretzkys handskar från finalen såldes på auktionen, dessa för omkring två miljoner kronor.

