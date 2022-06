TV: Stjärnan utgick skadad – när Colorado stormade mot final

Colorado hade ett jätteläge att koppla ett grepp om konferensfinalen. Då klev J.T. Compher fram och avgjorde matchen mot Edmonton som slutade 4-2.

– Jag sköt mellan benen och såg den inte gå in, berättade matchhjälten för NHL.com efter segern.

Serien vände hem till Edmonton där Oilers var piskade att vinna för att inte hamna i ett “omöjligt” 3-0 underläge i serien.

Det var också hemmalaget som började starkast och redan efter 38 sekunder hittade Connor McDavid rätt och eldade igång en livlig publik.

Men det skulle inte räcka för Edmonton som har svårt att hantera den lagmaskin som Colorado är. Efter att Evander Kane fått matchstraff för en boarding av Nazem Kadri kom bortalaget in i matchen.

