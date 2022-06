Efter flera år av spekulationer om att laget ska flyttas så ser Arizona Coyotes nu vara på väg att spika sin framtid.

De närmar sig nu nämligen en plan för en ny arena i Tempe – och enligt Gary Bettman kan klubben då skriva ett 30-årsavtal med NHL.

Under flera års tid har det gått rykten och spekulationer om att Arizona Coyotes ska flytta sitt lag till en annan ort där städer som Québec och Houston har pekats ut som möjliga destinationer för klubben.

Det hela nådde sin kulmen i höstas då det stod klart att “Yotes” skulle slängas ut från sin arena, Gila River Arena, i Glendale till nästa säsong efter att förhandlingarna kring hyresavtalet kört samman samt rykten om att klubben hade stora skulder till staden Glendale.

De kommande åren ska därför Arizona spela i en universitetsarena i Tempe som endast har plats för 4 700 publikåskådare.

Men nu verkar det äntligen komma positiva nyheter från öknen.

Nu har nämligen Tempes stadsråd röstat för att öppna förhandlingar med Coyotes om en arena i Tempe. Än är det inte klubbat igenom att Arizona ska få en ny arena men detta öppnar dörren för mer planerat kring projektet – som uppges kosta närmare två miljarder dollar (19,5 miljarder kronor).

We’re moving forward with the City of Tempe on our proposed arena development project.



Take a look at what we hope to build. pic.twitter.com/7sSZBujGuA