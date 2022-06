Tingsryd uppges ha spikat sitt målvaktspar inför nästa säsong.

Enligt Smålandsposten ska Daniel Rosengren vara överens kring en förlängning med den allsvenska klubben.

Daniel Rosengren anslöt till Tingsryd under den gångna säsongen efter att Tomas Rydén drogs med skadeproblem. Målvakten, som hämtades in från Vallentuna, blev förstemålvakt i den allsvenska klubben i Rydéns frånvaro och spelade totalt 33 matcher under den gångna säsongen.

Nu ska den 22-årige stockholmaren vara klar för en fortsättning i Tingssryd.

Enligt uppgifter till Smålandsposten är parterna överens om en fortsättning, vilket innebär att Rosengren bilda målvaktspar med Tomas Rydén nästa säsong. Sedan tidigare har Carl Hjälm lämnat klubben, trots att han egentligen hade kontrakt över nästa säsong.

Smålandsposten rapporterar vidare att Hanhals-målvakten Isak Ragnevad kopplats samman med Tingsryd, men att Hockeyettan-målvakten nu är avskriven i Tingsryds målvaktsjakt.

Rosengren noterades för en räddningsprocent på 88,8 procent på de 33 matcher han spelade för Tingsryd förra säsongen. Han har tidigare spelat allsvensk hockey med Almtuna och Karlskrona samt åtta SHL-matcher med Oskarshamn.

