Kanada hämtade upp ett sent tvåmålsunderläge för att tvinga fram en förlängning i VM-finalen mot Finland. Då föll kanadensarna efter att lagkaptenen Thomas Chabot dragit på sig en hakningsutvisning.

– Jag tror alla håller med om att det var en filming, säger Chabot till CBC.

Det var drygt fem och en halv minut in i förlängningspelet i gårdagens VM-final som Thomas Chabot utvisades för en hakning, varpå Sakari Manninen kunde utnyttja det numerära överläget och skjuta VM-guldet till hemmanationen Finland med sitt 4–3-målet.

Efter matchen beskyllde den kanadensiska lagkaptenen den finske forwarden Hannes Björninen för att ha filmat i samband med utvisningssituationen.

– Det är ganska uppenbart att killen slänger sig. Samtidigt var min klubba där och jag satte mig själv i den situationen. Jag tror alla håller med om att det var en filmning, säger Chabot till CBC.

🇨🇦 Thomas Chabot goes to the box for hooking in overtime. #IIHFWorlds pic.twitter.com/bPWH6WJpf1