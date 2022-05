Tre år utan slutspelshockey fick räcka. Förra sommaren gjorde Los Angeles Kings en satsning som ledde dem till slutspel. Därmed kan klubbens ganska kortvariga rebuild anses vara över. Kings kommer att vara aggressiva på spelarmarknaden framöver – det här är en klubb som är redo att gå "all in" igen.

När både Drew Doughty och Anze Kopitar satte ned foten, då fick det vara nog.

Los Angeles Kings hade missat slutspel under tre raka säsonger. Under den tiden hade det tidigare storlaget, Stanley Cup-mästare både 2012 och 2014, hunnit samla på sig en hel drös intressanta prospects via draften. Nu tyckte dock Doughty, 32, och Kopitar, 34, att rebuilden skulle vara över så att det skulle få chansen att vinna något innan det var för sent. På sina presskonferenser efter fjolårssäsongen satte de press på general managern Rob Blake att börja satsa igen.

Sagt och gjort. Blake frångick sin tidigare så tålmodiga plan och började spendera pengar och draftval på att stärka laget. Phillip Danault, Viktor Arvidsson och Alexander Edler hämtades in och bidrog alla till att göra skillnad på ett eller annat sätt. Kings blev ett mer homogent lag och överträffade förväntningarna genom att ta sig till Stanley Cup-slutspel. Där pressade man Edmonton Oilers till en sjunde och avgörande match.

Kings resa uppåt har bara börjat och det finns fortfarande brister i lagbygget, men allt pekar på att det här är en klubb som kommer att vara aggressiv för att bli bättre snabbt. Kosta vad det kosta vill.

Utifrån åtta olika kategorier analyserar Uffe Bodin samtliga 32 NHL-lag efter säsongen.