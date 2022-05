Tre Kronor mörkade allt om Oliver Ekmans Larssons skada under VM.

Nu avslöjar Vancouver Canucks att den svenske kaptenen led av en fraktur i foten.

Oliver Ekman Larsson var lagkapten för Tre Kronor under hockey-VM men missade ett par matcher på grund av skada.

Både Tre Kronor och “OEL” var dock väldigt hemlighetsfulla kring skadan och mörkade vad det var som hämmade den svenske kaptenen.

Nu går dock Vancouver Canucks ut med en skadeuppdatering för Ekman Larsson. På Twitter skriver NHL-klubben att stjärnbacken drabbades av en fraktur i foten under mästerskapet. Han förväntas nu genomgå rehabilitering under fyra till sex veckors tid och kommer att vara fullt återställd för spel när NHL-säsongen börjar i oktober.

Oliver Ekman-Larsson suffered a foot fracture during the IIHF World Championship. The timeline for his recovery is 4-6 weeks.