TV: Edmonton vidare – efter McDavids avgörande

Edmonton Oilers hade chansen att avgöra “Battle of Alberta” i Calgary.

Och den tog man också. Connor McDavid avgjorde serien med sitt 5-4 mål på övertid.

– Jag är så glad över att kunna bidra till den här segern, sa kaptenen i Sportsnets sändning efter matchen.

Den målrika serien mellan Edmonton och Calgary gjorde ingen besviken.

Men nu är den över.

I match fem vann Oilers med 5-4 efter övertid och tog hem den fjärde segern för serien. Något som gör att laget avancerar till en konferensfinal för första gången på 16 år.

– Det är tufft, men jag tycker inte att vi förlorar serien i dag. Jag tycker att match två och tre gled iväg från oss. Även i match ett, när vi leder 6-2. Vi borde dödat den första matchen där och inte gett deras stjärnspelare något självförtroende, berättade Mikael Backlund för Wes Gilbertson efter matchen.

Men det var Flames som började matchen bäst. Andrew Mangiapane gjorde 1-0, på assist från Mikael Backlund, innan svensken själv gjorde 2-0 i den andra perioden.

Efter 2-0 målet vaknade Edmonton och på sju minuter gjorde laget tre mål för att vända underläget till ledning. Men då gjorde Johnny Gaudreau och Calle Järnkrok två mål på 16 sekunder för att återigen vända på matchen.

Den galna perioden var inte över där utan Evan Bouchard kvitterade matchen bara 40 sekunder senare.

I den tredje perioden blev desto händelsefattigare och vi fick inte ett enda mål. Något som gjorde att matchen togs till övertid. Där dröjde det ungefär fem minuter innan Calgarys säsong var över. Connor McDavid tog sig in i slottet och fick iväg ett skott som slank förbi Jacob Markström och in i mål.

