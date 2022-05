Poängsnitt på dryga två pinnar per match och fullständiga mållavemang i division 2. Det är lätt att bygga upp stora förväntningar om poängsuccéer när offensivstarka nordamerikaner värvas till Hockeyettan från klubbar en nivå ner.

Men det gäller att sätta siffrorna i lite perspektiv.



Blickarna är uppenbarligen riktade mot division 2. Så väl Skövde som HC Dalen presenterade under onsdagen värvningar av nordamerikanska spelare som gjort hejdundrande poängsuccé en våning ner.



Och det är så klart lätt att få dunster i ögonen av den leverans som spelarna kan visa upp.



Skövde-förvärvet Josh Laframboise (går han inte under smeknamnet ”Hallonet” när säsongen drar igång blir jag våldsamt besviken) var poängstarkast av alla spelare i hela division 2 den gångna säsongen med sina sanslösa 97 poäng (50+47)