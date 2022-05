Július Hudáček finns tillgänglig på marknaden.

Stjärnmålvakten tvingas lämna tjeckiska storklubben Sparta Prag.

– Vi vet vad “Hudys" pris är, och att betala för två toppmålvakter skulle inte vara ekonomiskt sunt, säger sportchefen Petr Ton till klubbens hemsida.

Sparta Prag har tidigare värvat Gustaf Thorell samt bekräftat att Erik Thorell förlänger sitt kontrakt med klubben medan de håller dörren öppen för Maksim Matushkin.

Men även om den svenska trion ser ut att ha en framtid i den tjeckiska storklubben så stor det nu klart att en tidigare SHL-profil inte kommer få stanna i Prag.

Július Hudáček tvingas nämligen lämna klubben trots att han storspelade för att ta klubben till final under våren. Detta eftersom Sparta Prag redan var överens med att värva hem toppkeepern Jakub Kovář från Schweiz inför nästa säsong. '

– “Hudy” kom vid en tidpunkt då vi redan hade avtalat med Jakub Kovář. Vi kom bara överens om ett kontrakt fram till slutet av säsongen men han hjälpte oss avsevärt att ta oss till finalen, säger klubbens sportchef Petr Ton och fortsätter:

– Vi diskuterade också möjligheten att han skulle stanna. Men vi var överens om att det inte är vettigt att ha två så starka målvakter bredvid varandra som båda vill bli målvakt nummer ett. Vi vet vad Hudáčeks pris är, och att betala för två toppmålvakter skulle inte vara ekonomiskt sunt.

Utsågs till SHL:s MVP 2015

Hudáček var en stor anledning till att Sparta Prag till final efter att han värvades till klubben från Dinamo Riga i KHL under vintern. Han hade 91,7 i räddningsprocent samt 1,84 insläppta mål per match på åtta matcher i grundserien och under slutspelet spelade han i tolv matcher med en räddningsprocent på 91,0 samt 2,12 insläppta mål per match.

Den 33-årige slovaken har tidigare vaktat kassen i 175 SHL-matcher för Frölunda och Örebro då han var en av ligans bästa målvakter. 2015 vann han pris som både SHL:s bästa målvakt samt SHL:s mest värdefulla spelare då han storspelade i Örebro.

Så sent som förra året ryktades Július Hudáček kunna vara på väg tillbaka till Sverige då både Brynäs och Leksand uppgavs vara intresserade av stjärnmålvakten men i slutändan blev det alltså spel i KHL samt Schweiz för burväktaren.

TV: Därför blev Färjestad svenska mästare