Stjärnlagets kollaps – missade matchbollen

Colorado såg ut att gå mot en säker seger och därmed boka sin plats i konferensfinalen. Då brände stjärnlaget en tremålsledning och släppte in kvitteringsmålet i slutminuten – innan man föll i förlängningsspelet.

– Vi slutade spela, säger Coloradotränaren Jared Bednar till Denver Post.

Allt började planenligt för Colorado Avalanche i nattens match mot St. Louis Blues.

Efter fyra minuters spel gav Nathan MacKinnon laget ledningen och med drygt fem minuter kvar att spela av den andra perioden hade laget en 3–0-ledning att spela på. Den ledningen lyckades St. Louis kvittera efter ett mål i mittperioden och två i den tredje perioden, men Avalanche såg ändå ut att gå vinnande ur match fem i Denver efter att Nathan MacKinnon fullbordat sitt hattrick med drygt tre minuter kvar med en soloprestation.

Då stod Robert Thomas för en kvittering med endast 56 sekunder kvar att spela av ordinarie matchtid – innan Tyler Bozak avgjorde matchen tre och en halv minut in i förlängningsspelet.

Colorado missade därmed första chansen att säkra en plats i konferensfinalen.

– De spelade med större desperation än oss under andra halvan av matchen. Vi slutade spela. De var ett desperat lag som var nära att åka ur… Vi gjorde en bra första halva av matchen och gick ifrån till en fin ledning, sedan försvann bara allt, säger tränaren Jared Bednar till Denver Post.

Gabriel Landeskog stod för ett mål i matchen för Colorado, medan storstjärnan Nathan MacKinnon sköt ett hattrick – till ingen vidare hjälp.

– Det är över. Vi förlorade. Slutspelet handlar inte om att producera poäng eller få uppmärksamhet. Det handlar bara om att ta segrar och det är så alla känner i det här omklädningsrummet, säger Nathan MacKinnon.

COMEBACK(S): COMPLETE. ☑️



Tyler Bozak scores the @SUBWAYCanada OT winner for the @StLouisBlues in Game 5. #StanleyCup | #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/W3gPtrHlKk