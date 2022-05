Nu är lottningen klar till nästa säsongs Champions Hockey League.

Det är är därmed klart vilka som de svenska lagen kommer att ställas mot i gruppspelet.

Nästa säsong är det fem svenska lag som spelar i Champions Hockey League i form av svenska mästarna Färjestad, regerande CHL-mästarna Rögle samt Luleå, Frölunda och Skellefteå.

Under onsdagen hölls lottningen inför gruppspelet och det är nu klart vilka lag som de svenska klubbarna kommer att ställas mot i CHL.

På förhand ser det ut som att Skellefteå har tuffast uppgift då de har hamnat i “dödens grupp” tillsammans med tjeckiska mästarna Trinec, EIHL-seriesegrarna Belfast Giants samt schweiziska storklubben HC Davos.

Frölunda får också en svår nöt att knäcka då de hamnar i samma grupp som tyska mästarna Eisbären Berlin, tjeckiska seriesegrarna Mountfield samt franska mästarna Frankrike.

Luleå (SHL)

Jukurit (Finland)

Sparta Prag (Tjeckien)

Ålborg (Danmark)

Rögle (SHL)

ZSC Lions (Schweiz)

Fehérvár AV19 (Ungern, ICEHL)

GKS Katowice (Polen)

Färjestad (SHL)

Villacher SV (Österrike, ICEHL)

Straubing Tigers (Tyskland)

Comarch Cracovia (Polen)

Eisbären Berlin (Tyskland)

Mountfield HK (Tjeckien)

Frölunda (SHL)

Grenoble (Frankrike)

Trinec (Tjeckien)

Skellefteå (SHL)

HC Davos (Schweiz)

Belfast Giants (Nordirland, EIHL)

❗️Here are your Groups for 2022/23! Which games are you looking forward to most? 👀#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/A25LryZCUa