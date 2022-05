Efter att Danmark åkt ut ur VM så är karriären nu över för Frans Nielsen.

Då blev det känslosamt för den danska ikonen.

– Det här är allt jag gjort hela mitt liv och det är en konstig känsla när det plötsligt tar slut, säger han.

Det var redan klart sedan tidigare att Frans Nielsen skulle avsluta karriären efter årets säsong.

Nu efter att Danmark förlorat med 7-1 mot Slovakien och missat kvartsfinal så är det officiellt att Nielsen har spelat sin sista hockeymatch i karriären.

Då blev det känslosamt för ikonen.

– Det är tufft just nu… Det här är allt jag gjort hela mitt liv och det är en konstig känsla när det plötsligt tar slut. Nu ser jag fram emot att spendera mer tid med familjen men det är klart att det är känslosamt nu, säger Nielsen i en intervju efter förlusten mot Slovakien.

"It's emotional."🥲 Frans Nielsen saying goodbye to his incredible career.👋 @DKIshockey #IIHFWorlds pic.twitter.com/LZQI1k1kkS

38-åringen öppnar då på att stanna kvar inom ishockey på något sätt.

– Nu kommer jag vara med barnen mer och hjälpa min fru lite mer. Sedan får vi se, förhoppningsvis kan jag vara kvar i hockey på något sätt. Men nu kan jag vara med familjen och slipper gå upp till gymmet varje dag.

Frans Nielsen saying goodbye to his teammates. His career is over. #IIHFWorlds pic.twitter.com/bcZpGqanpD