LISTA: 15 stjärnspelare på marknaden

SHL-lagen jobbar för fullt med att jaga nyförvärv inför nästa säsong.

Men vilka spelare finns egentligen tillgängliga på marknaden?

Här tittar vi närmare på 15 av stjärnorna som just nu är klubblösa.

Efter nästan ett decennium utomlands kan det nu bli en återkomst till Sverige för Oscar Lindberg. Han har producerat på en väldigt hög nivå i Dynamo Moskva de senaste åren och den gångna säsongen blev det 34 poäng på 35 matcher för den skadedrabbade forwarden. Hans avtal med KHL-klubben har gått ut och det är bekräftat att han lämnar.

Det är då oklart vad som kommer att hända med den 30-årige landslagsspelaren. Lindberg var en av lagets bästa spelare och den stora hjälten när Skellefteå vann SM-guld 2013 och det har tidigare rapporterats om att klubben är väldigt intresserade av att värva tillbaka stjärnan. Han lär även ha intresse från klubbar i Schweiz där han spelade för EV Zug under säsongen 2019/20.

Oscar Lindberg har tidigare också spelat 252 NHL-matcher samt vunnit två VM-guld med Tre Kronor.

Oscar Lindberg. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Peter Cehlárik, fw

I princip hela 2022 har det varit snack om att Peter Cehlárik kan vara på väg tillbaka till Leksand där han gjorde succé under säsongen 2020/21 med 20 mål och 40 poäng på 45 matcher.

Men övergången verkar inte vara så kassaskåpssäker som det ibland har verkat. Förra veckan kom det nämligen uppgifter från Schweiz om att de schweiziska mästarna EV Zug har Cehlárik på sin radar och att slovaken till och med varit och besökt Zug. Mästarklubben kan därmed sno stjärnforwarden från under näsan på Leksand.

Peter Cehlárik. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Malte Strömwall, fw

Ingen svensk var bättre i KHL den gångna säsongen än Malte Strömwall. Han vann både den svenska skytteligan och poängligan med sina 19 mål och 32 poäng men har nu lämnat KHL och går en osäker framtid till mötes.

Strömwall ska ha intresse från KHL-klubben Salavat Julajev Ufa men för Hockeynews har forwarden berättat att hans högsta prioritet är att ta sig till NHL. Om han får erbjudanden från Nordamerika är det alltså stor sannolikhet att han kommer att hugga på det – men ifall det inte blir något med NHL så kan dörren finnas öppen för SHL där han skulle gå in som en stjärnspelare i vilket lag som helst.

Malte Strömwall. Foto: Vasily Ponomarev/Bildbyrån

Mattias Tedenby, fw

Den 32-årige smålänningen var, tillsammans med Malte Strömwall, poängbäste svensk i KHL med sina 32 poäng. Han har levererat mycket fina siffror både i KHL och Schweiz de senaste säsongerna och är nu tillgänglig på marknaden efter att ha lämnat Dinamo Minsk.

Han var på plats i Jönköping och följde HV71:s slutspel när klubben tog sig tillbaka till SHL där han också i flera intervjuer har öppnat för att återvända till HV nästa säsong samtidigt som HV bekräftat intresse för Tedenby. Det ska dock också finnas intresse från Schweiz där Tedenby spelade i HC Davos säsongen 2019/20 så HV71 kan få tuff konkurrens om att landa hem sin drömvärvning.

Mattias Tedenby. Foto: Pascal Muller/FreshFocus

Kanadensaren som har spelat 325 NHL-matcher har gjort succé i KHL de senaste åren. Han har då flera gånger ryktats vara på väg till SHL, för två år sedan var det Leksand som var intresserade av stjärnan och den här säsongen var det Djurgården som hade ögon för Spooner men han har blivit kvar i KHL båda gångerna. Problemet ska då ha varit att det ska ha kostat nästan fem miljoner kronor att få loss centern.

Nu står det dock klart att han lämnar KHL och kommer att söka sig någon annanstans. Frågan är om det nu återigen är aktuellt med en flytt till SHL eller om den höga prislappen skrämmer bort klubbarna återigen. I sådana fall lär klubbar i Schweiz kunna lasta upp pengarna för att värva till sig stjärnan.

Ryan Spooner. Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Kenny Agostino, fw

Flyttade till Europa för spel i Torpedo Nizhny Novgorod efter sju år i NHL/AHL inför årets säsong och gjorde då stor succé i KHL där han var en av ligans bästa transatlanter. På 46 matcher sköt han 20 mål och 40 poäng vilket ledde till att han fick spela OS för USA.

I vintras ryktades det att Agostino var på ingång till SHL inför deadline men prislappen var dyr och i stället blev det ingenting. Han lämnade sedan Torpedo och går nu en osäker framtid till mötes. En återkomst till Nordamerika lär ligga nära till hands men han vore en toppspelare i SHL.

Kenny Agostino. Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports

David Rundblad, b

Har spelat utomlands i elva år men kan nu slutligen vara på väg hem igen. Rundblad flyttade tidigt Ryssland efter säsongen i HK Sotji och har deklarerat att han inte kommer återvända till KHL. Det har då ryktats om att Skellefteå är angelägna om att värva tillbaka backen.

31-åringen, som vann Stanley Cup med Chicago Blackhawks 2015, har inte spelat i SHL sedan 2011 men nu kan han alltså vara på väg hem igen ifall han bara kommer överens med Skellefteå. Det kanske dock inte går att förvänta sig 50 poäng som han gjorde säsongen 2010/11.

David Rundblad. Foto: Steffen Schmidt/FreshFocus

OS-svensken återvände till Europa efter 444 NHL-matcher där han bland annat vann Stanley Cup med Chicago Blackhawks 2015. Nordström valde då spel i ryska storklubben CSKA Moskva men bröt sitt avtal i mars till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Nordström, som också har vunnit JVM-guld och VM-guld har tidigare spelat SHL-hockey med AIK men det var ett decennium sedan. Har inget klart inför nästa säsong och VM-forwarden vore helt klart en drömvärvning för i princip alla SHL-klubbar. Men enligt agenten Claes Elefalk så ligger fokus på utlandet.

– Prioritet är NHL eller Schweiz. Han kommer att titta mer på nästa säsong efter VM, sade agenten till Corren förra veckan.

Joakim Nordström. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Nick Shore, c

Centern som har spelat nästan 300 NHL-matcher var poängkung i Sibir Novosibirsk den här säsongen men lämnade Ryssland strax efter OS i Peking där han spelade för USA.

Shore har levererat nästan överallt där han har spelat i Europa och förra året gjorde han stor succé efter att ha värvats till EV Zug med 35 poäng på lika många matcher när Zug också blev mästare. Lär därmed vara intressant för en återkomst till Schweiz men kan också finnas på SHL-klubbars radar.

Nick Shore. Foto: Jeff Curry-USA TODAY Sports

Philip Larsen, b

Philip Larsen har tidigare spelat flera år i Sverige där han bland annat gjorde 116 Elitseriematcher för Frölunda. Sedan 2010 har dansken dock spelat i NHL och KHL med totalt 151 NHL-matcher och 361 KHL-matcher där han var en toppback under flera år i framför allt Salavat Yulaev Ufa.

Säsongen 2017/18 vann han backarnas poängliga i KHL men han bröt sitt kontrakt med Ufa i början av mars. En spelskicklig och högerfattad back är därmed på marknaden – och han lär då ha stort intresse från flera håll.

Philip Larsen. Foto: Vegard Wivestad Grött/Bildbyrån

Manninen är en av de främsta finska spelarna i Europa då han har levererat toppsiffror i KHL de senaste där han snittat strax under en poäng per match. 30-åringen är en av de största stjärnorna i det finska laget som ska spela VM och tidigare under året var han med och vann OS-guld som mål- och poängkung för Finland.

Forwarden är tidigare känd för den svenska publiken då han spelade i Örebro säsongen 2017/18 och gjorde 28 poäng på 48 matcher. Blir det en återkomst till Sverige för snajpern?

Sakari Manninen. Foto: REUTERS/Annegret Hilse

En annan finsk stjärna som inte har gjort klart med någon klubb inför nästa säsong. Hartikainen har tidigare i sin karriär spelat 52 NHL-matcher innan han flyttade till KHL och spelade nio raka säsonger för Salavat Yulaev Ufa. Där hade han en succésäsong för bara något år sedan med 28 mål och 64 poäng på 53 matcher 2020/21 vilket gav en andraplats i både skytteligan och poängligan i KHL. Var också en av de stora hjältarna när Finland vann OS-guld i februari med sina sju poäng på sex matcher.

Enligt Expressen ska Luleå vara heta på 32-åringen och vilja värva honom inför nästa säsong efter att ha tappat Linus Omark. Det återstår att se om finländaren lockas av en flytt till SHL eller om han blickar åt ett annat håll. Han lär vara en ganska dyr värvning för laget som snappar upp honom.

Teemu Hartikainen. Foto: Tomi Hänninen/Newspix24

Kempe har spelat utomlands sedan 2014 då han lämnade MoDo. Sedan dess har det blivit 259 KHL-matcher, 70 NHL-matcher och 78 matcher i farmarligan AHL. Forwarden har också spelat två VM-turneringar för Tre Kronor.

En av de främsta tvåvägsspelarna vi har haft ute i Europa de senaste åren som spelade för Dinamo Minsk i Belarus den här säsongen där det blev 17 poäng på 31 matcher. I Sverige har Mario Kempe tidigare spelat för MoDo, Rögle, Mora och Djurgården. Kan det bli en återkomst hem nu?

Mario Kempe. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Oscar Dansk, mv

Tekniskt sett så är inte Dansk på marknaden officiellt då han fortsatt har kontrakt med Spartak Moskva nästa säsong men han har själv gjort det tydligt att han inte tänker resa tillbaka och spela för klubben. Om han bara kommer ut ur det där kontraktet så kommer han därmed vara fri att skriva på för en annan klubb.

Kommer från en bra säsong i KHL och fick även göra ett par landskamper för Tre Kronor där han också var med i VM-truppen men fick lämna efter Linus Ullmarks intåg. Hade varit en toppvärvning för ett SHL-lag men ryktas blicka mot en återkomst till Nordamerika där han tidigare spelat sex NHL-matcher för Vegas Golden Knights.

Oscar Dansk. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Christian Jaros, b

I mars bröt Christian Jaros sitt NHL-kontrakt med New Jersey Devils och det ser därmed inte ut att bli en fortsättning i Nordamerika för slovaken. Han själv har då bekräftat att han har flera anbud från klubbar i Europa men att han ännu inte fattat något beslut.

– Jag har några erbjudanden från klubbar i Sverige och Schweiz. Vilka klubbar det handlar om vill jag inte säga. Men jag har inte bestämt om jag vill spela i Nordamerika eller Europa ännu, sade Jaros till Norrbottens-Kuriren i helgen.

Christian Jaros har tidigare spelat 86 SHL-matcher för Luleå under tre säsonger och fansen har drömt om en återkomst till Norrbotten för backen. Men i april bekräftade Jaros agent att det inte blir Luleå för 26-åringen som spelat 94 NHL-matcher.

Christian Jaros. Foto: Larry MacDougal/IMAGO

