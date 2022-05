Som det ser ut just nu är det troligt att Sverige får möta Tyskland i kvartsfinal.

Nu drabbas Tyskland av ett tungt bakslag då stjärnan Tim Stützle inte kommer spela mer i VM efter en smäll mot knät tidigare i veckan.

Det var i måndagens match mot Frankrike som olyckan var framme för den tyska stjärnan Tim Stützle. Han tvingades kliva av skadad efter en tackling som tog illa på hans vänstra knä.

Stützle haltade då ut i omklädningsrummet och har därefter inte spelat mer i VM-turneringen. Nu meddelar det tyska förbundet att stjärnan har kommit undan med en lindrig skada – men ändå inte kommer spela mer i årets VM. Ett beslut som fattats i samråd mellan det tyska landslagets medicinska avdelning och Stützles NHL-klubb Ottawa Senators.

– Tim hade tur i oturen. Han fick en knäskada som kommer att läka snabbt och fullständigt men efter samråd med vår medicinska stab samt med Ottawa så har vi ändå bestämt oss för att ta honom ur turneringen, säger Christian Künast, som är sportdirektör för det tyska landslaget, och fortsätter:

– Tim skulle inte skonas av motståndarna i de kommande matcherna och hans hälsa är högsta prioritet. Det är därför logiskt att vidta denna försiktighetsåtgärd.

Tim Stützle is injured and it doesn't look good. Leaves the ice in a heap. pic.twitter.com/T12y3Ge2sS