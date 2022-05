Tampa Bay Lightning tar tredje raka segern mot Florida Panthers.

Efter kvällens 5-1-vinst är de regerande mästarna endast en seger från semifinal.

När kvartsfinalerna blev klara i Stanley Cup-slutspelet så var det en hajpad serie som skulle inledas mellan rivalerna Florida Panthers och Tampa Bay Lightning.

Det förväntades bli en tuff, tajt, jämn och lång serie mellan Presidents Trophy-vinnarna samt de dubbla regerande mästarna.

Men efter tre spelade matcher så är det tvärtom då Tampa Bay nu har skaffat sig en 3-0-ledning i matcher efter att ha vunnit söndagskvällens match med 5-1.

Hemmalaget tog ledningen i den första perioden då 37-årige veteranen Corey Perry klev fram och styrde in sitt femte mål i slutspelet. Florida kvitterade dock innan periodens slut då stjärnorna klev fram i powerplay. Aleksander Barkov och Jonathan Huberdeau passade fram till Sam Reinhart som satte 1-1.

Stamkos och Kutjerov målskyttar

I den andra perioden lossnade det sedan framåt för “Bolts”. Först kom 2-1 efter ett välplacerat skott av slovakiske backen Erik Cernak. Sedan satte Tampa även 3-1 då lagkaptenen Steven Stamkos pangade in 3-1 med ett patenterat direktskott efter assist av Nikita Kutjerov och Victor Hedman.

Passing perfection 🤌 pic.twitter.com/jEX5vAqiIE — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 22, 2022

Lightning höll sedan undan i den tredje perioden och vann med 5-1 efter att både Nikita Kutjerov och Steven Stamkos gjort varsitt mål i tom kasse. De tar därmed sin tredje raka vinst i serien (4-1,2-1,5-1) och är nu endast en seger från att avancera till semifinal och kan säkra avancemang redan om drygt ett dygn då den fjärde matchen i serien spelas.

Florida Panthers å sin sida är rejält illa ute och på väg mot en tidig exit från slutspelet efter att ha varit det bästa laget i NHL under grundserien. För deras del är det främst målskyttet som hackat så här långt. Efter att ha gjort överlägset flest mål i ligan under grundserien (340, ett snitt på 4,15 mål per match) så har Panthers endast mäktat med tre mål på tre matcher i kvartsfinalserien.

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 5–1 (1-1,2-0,2-0)

Tampa Bay: Steven Stamkos 2 (4), Corey Perry (5), Erik Cernak (1), Nikita Kutjerov (4).

Florida: Sam Reinhart (3).

Tampa Bay Lightning leder serien med 3-0 i matcher.

